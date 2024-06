Es una decisión torpe: Bruce Mac Master por anuncio de Petro de no exportar carbón a Israel

Es una decisión torpe: Bruce Mac Master por anunció de Petro de no exportar carbón a Israel

Este sábado 8 de junio, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia suspenderá, de manera indefinida, la exportación de carbón a Israel hasta que no se detenga la guerra que existe en Medio Oriente.

Por este motivo, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), habló sobre la preocupación que genera este anuncio del presidente Petro en el sector gremial.

“Esto lo analizamos con gran preocupación. Nos produce inmensa inquietud que se decida utilizar como herramienta diplomática, en este momento, los productos colombianos o la capacidad de los colombianos de producir cosas y de vendérselas al mundo”, dijo el líder gremial en su primera intervención.

Así mismo, Mac Master destacó que esta decisión podría afectar la economía del país.

“Decidir que no vendemos un producto, decidir que un privado no puede venderle un producto a un país por cuenta de una discusión que es diplomática, que es política y para la cual existen unos canales claramente definidos de cómo actuar, nos parece que no solamente puede ser inocuo desde el punto de vista de la presión que uno quiera ejercer sobre, en este caso, Israel y sobre su comportamiento, sino que adicionalmente le puede producir un gran daño a la economía colombiana”. declaró.

Finalmente, el presidente de la Andi dijo que esta era una decisión torpe.

“Que Colombia decida sacrificar sacrificar nuestros empleos, los ingresos de los municipios, los ingresos de los departamentos, la generación de divisas para tratar de hacer algo que no va a tener ningún efecto, pues es una decisión, por decir por lo menos torpe, porque la verdad no va a tener ningún efecto”, concluyó.

