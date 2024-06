Natan Nandez, artista y compositor: “Nunca lo hice por negocio, lo hice para sentirme vivo”

Jhonatan Hernández, mejor conocido como Natan Nandez es un artista, compositor y productor de música colombiano. Actualmente, tiene 21 años y vive en la ciudad de Bogotá.

Así, Natan Nandez pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su incursión en la música y su nuevo sencillo ‘estás con él’.

“Cuando tenía entre 9 y 10 años me apasioné por el mundo de la música, antes lo consideraba como un hobbie, ahora lo veo como un trabajo que sé que tiene mucho potencial. Por esta razón, hace 4 años empecé con el proyecto musical porque me di cuenta de que esto es lo que en realidad me apasiona”, comentó el músico.

¿Cuáles han sido los referentes musicales de Natan?

“Inicié haciendo rap porque siento que este tipo de música me daba esa versatilidad y me permitía hablar de lo que sentía, adicionalmente me daba la tranquilidad de que no iba a complicarme tanto como en otros géneros. Ahí empecé a escribir y leer, a través de la lectura, empecé a tener inspiración para escribir mis canciones, cabe aclarar que, la calle también me enseño muchas cosas. Adicionalmente, el referente más grande que tengo es Nanpa Básico, ya que considero que una persona que ha salido del molde de lo que es el rap”, dijo Natan.

Contenido de las canciones

El nuevo sencillo de Natan Nandez ‘estas con él’, es una canción que habla sobre su ex pareja y las situaciones por las que ha pasado a lo largo de su vida.

“Todas mis canciones son vivencias que me han pasado, la nueva canción que lance ‘estás con él’ habla de una persona con la que estuve saliendo y que me cambio por su ex pareja, que después volvió a buscarme arrepentida. Siempre que hago una canción, pienso en las situaciones por las que he pasado y por las que otras personas también podrían estar confrontando”, dijo el artista.

¿Cuál fue la razón para incursionar en el mundo de la música?

Natan mencionó que todo lo que le está sucediendo es por un mensaje de Dios que le dice que pertenece a esta industria, “lo traje a este mundo para que haga esto”.

“La música simplemente me gustaba, era mi manera de liberarme un rato. Sin embargo, después me di cuenta de que ya tenía un trabajo y podía vivir de algo, lo que hice fue desprenderme del resultado que pudiera opinar alguien y decidí hacer mi música, es lo que me hace sentir feliz. Nunca lo hice por negocio, lo hice porque me hacía sentir vivo”, comentó el cantante.

¿Qué es lo más duro de ingresar a la industria musical?

“Creo que lo más duro es cuando empiezas a darte cuenta de que no a todo el mundo le gusta tu música, en ese momento piensas en dejarlo todo porque no ves resultados. La gente no escuchaba mi música y pensé que lo mejor era dedicarme a otra cosa, en su momento quise botar todo a la basura y dedicarme a otra cosa totalmente diferente”, dijo Natan.

¿Cuál es la relación con su padre?

“Nosotros no vivimos juntos hace 11 o 12 años, al principio no conectaba mucho con el, tenía mucha rabia por las situaciones que pasaba, no había dinero y las todas las peleas eran a raíz de eso. Sin embargo, con el tiempo entendí que si algún día me voy de este plano terrenal, me gustaría irme feliz, con todos bien, lo único que le puedo brindar a él en este momento es todo mi amor y cariño, así como él lo ha hecho, siempre estuvo ahí impulsándome y apoyándome”, comentó el artista.

Adicionalmente, el padre de Natan, Orlando, llamó a La W para que el programa y los oyentes apoyaran a su hijo. A continuación, le contamos los detalles.

“Mi hijo es un joven artista humilde que está iniciando en la música, quisiera que los oyentes y ustedes escucharan la canción que acaba de sacar ‘estás con él’ de Natan Nandez y lo apoyen, es muy humilde, pero tiene muchos deseos de salir adelante”, dijo el padre.

Al aire se escuchó el nuevo sencillo de Natan a lo que el padre reaccionó, “Ustedes me han hecho el papá más feliz del mundo, estoy llorando, no tengo a mi hijo aquí al lado porque está viajado, pero estoy emocionado”.

Natan nació con un trastorno psicomotor severo y los médicos le diagnosticaron al padre que el moriría, adicionalmente, que no podría cantar ni hablar, “hoy en día es un joven dedicado a la música, lleva varios años, lástima somos de muy escasos recursos a él le ha tocado trabajar muy duro, pero es un ejemplo de superación”, comentó Orlando.

“Por cuestiones de la vida yo no vivo con él, pero lo apoyo porque soy reportero comunitario y quise que lo conocieran en todas partes, porque es un hombre que ha sufrido muchísimo, hemos sufrido por las violencias de Colombia y por la falta de oportunidades”, dijo el padre.

Finalmente, se despidió diciendo “yo lo amo muchísimo, él es una bendición”.

Reviva la entrevista completa a continuación: