No fue un diálogo productivo: MinAmbiente tras encuentro con mineros en Soto Norte. Foto: MinAmbiente

Bucaramanga

La ministra de medio Ambiente, Susana Muhamad, participó en un encuentro con los mineros de la provincia de Soto Norte de Santander en el municipio de California, sin embargo, el diálogo fue calificado por la jefe de esta cartera como poco productivo pues no se llegó a una gran conclusión.

Tambalea la reforma pensional: su discusión se aplazó por falta de quórum

Con este diálogo, que precisamente fue convocado por el ministerio se buscaba avanzar en la construcción de los acuerdos sociales con los mineros en torno al ordenamiento territorial alrededor del agua y además buscar las alternativas para solucionar los conflictos socioambientales que se presentan en esta región del departamento por cuenta de la minería.

¿Qué dijeron los 10 aspirantes a contralor general ante el Congreso de la República?

“El Gobierno Nacional está de acuerdo con la formalización de la minería tradicional, la pequeña minería, hecha por los habitantes de estos municipios, mineros, pero en una escala que permita que el agua podamos manejarla conjuntamente y no haya afectaciones al ciclo del agua en el ciclo más amplio. Por el otro lado, eso implica el ordenar el territorio alrededor del agua, hay un instrumento que es la Reserva Temporal, que nos da la sentencia del Consejo de Estado. Sin embargo, no hay un acuerdo para los mineros poner una determinante ambiental cuando no han podido solucionar lo de la línea de páramo sea conducente y hay muchísima resistencia social, hay desacuerdo total en esa forma”, puntualizó la ministra.

La carta de ‘Pipe Tuluá’ a W Radio con los detalles de la reunión con el Gobierno

En medio de estos diálogos, la ministra fue ‘regañada’ por una de las asistentes, se trata Ivonne González, presidente de la Asociación de Empresas del Sector Minero Energético en Santander (Asomineros) quien le pidió a la funcionaria poner la misma atención en los municipios mineros de la región que ha fijado en la problemática de Palestina.

“La diferencia de nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chichareras, ella defiende los derechos de Palestina, nosotros los de nosotros, los santandereanos. Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia, en nuestro territorio, nos está destinando la ilegalidad, nunca habíamos visto un gobierno tan prepotente como este”, dijo González.

Por su parte la ministra enfatizó en la posición del Gobierno Nacional frente a la minería y aseguró que están dispuestos en avanzar en los diálogos y crear nuevos canales de comunicación con la comunidad de esta provincia para lograr llegar a acuerdos.