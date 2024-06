¿Qué dijeron los 10 aspirantes a contralor general ante el Congreso de la República?

A un día de saber quién será el próximo contralor general de la República, los 10 aspirantes para este puesto comparecieron sus ideas y proyectos ante el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara.

El primero en hablar fue el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, quien salió de su cargo porque el Consejo de Estado declaró nula su elección por vicios en el trámite de selección hace dos años. Hoy se perfila como uno de los favoritos.

“Este no es un nuevo proceso, es el mismo proceso que se realizó anteriormente. El contralor no fue destituido, fue elegido y fue declarada la nulidad de la elección, es como si no hubiese existido. Les reitero que me paro aquí, nuevamente ante ustedes, porque hay una gestión que le pude poner la cara al país, porque ha habido una gestión que ha sido importante y que les pido encarecidamente me permiten comandar este barco para terminar durante estos dos años esta gestión, que reitero, por vicios nuevamente de forma se vieron afectados en el fondo de la Contraloría”.

Otras voz que se escuchó fue la de la abogada, María Fernanda Rangel Esparza, donde expresó que sus estudios han sido determinantes para seguir como aspirante a contralor.

“Dicen que en los momentos más difíciles es cuando se conocen a los verdaderos líderes y lideresas, y este momento es uno complejo para el país donde la credibilidad de muchas instituciones está en crisis. Hace dos años estuve acá contándoles mis propuestas para ser contralora general de la República y hoy soy una mujer más resiliente, valiente y con la fortaleza para enfrentar la coyuntura nacional. Soy María Fernanda Rangel Esparza, cucuteña, abogada externadista, especialista en contratación estatal y gestión pública. Actualmente soy defensora nacional para los derechos de las mujeres y asuntos de géneros en donde he podido visibilizar las vulneraciones que ocurren en los territorios”.

El abogado antioqueño, Víctor Salcedo también compareció.

“Lo he dicho con anterioridad y lo repito, la Contraloría tiene la responsabilidad de combatir la corrupción y esa gran tarea tiene que hacerse de manera objetiva, imparcial y sin importar quién esté detrás en todos los hechos de corrupción que agobian a nuestro país. Los órganos de control tienen un compromiso con el país y es el de devolverle la credibilidad de las instituciones. El país espera que la contraloría le diga a la ciudadanía quiénes son los que se están robando los recursos en el país. Hay que fortalecer la participación ciudadana en el control, darles garantías a la sociedad y a los veedores para que sigan haciendo su tarea”.

Cabe resaltar que los candidatos a contralor fueron elegidos bajo los criterios de paridad de género y mérito. Es decir que obtuvieron las mejores calificaciones en evaluaciones que puntúan tanto sus conocimientos como experiencia.

Escuche las versiones de todos los candidatos en la Plenaria del Senado aquí: