Se negó a vender la tierra y lo mataron: víctima de los “paras” y denunciante de Chiquita

En entrevista con La W, con Julio Sánchez Cristo, Raquel Sena de León, una de las víctimas que denunció a la multinacional bananera Chiquita Brands ante los Estados Unidos por los crímenes cometidos por los paramilitares, se refirió a la sentencia en Norteamérica que ordenó indemnizar a 8 víctimas inicialmente.

Sena de León narró cómo ocurrió el despojo de las tierras a manos de líderes paramilitares como Raúl Hazbún, en momentos en los que eran financiados por la multinacional bananera, y debido a que su esposo Fidel Hernández se negó a vender “por las buenas” sus predios, lo mataron.

“El señor Raúl Hazbún quería que le vendiera la finca, él decía que no y decía a los otros parceleros, porque era presidente de Junta de Acción Comunal, que no vendan porque entonces me toca vender a mí también y yo tengo que vender también. Les decía: no vendan a los paramilitares, no vendan”, narró.

Y ante esa negativa, vino el asesinato a manos del Bloque Bananero para evitar que Fidel Hernández, este líder campesino y esposo de Raquel Sena por 18 años, dejara de ser un obstáculo en dicho entramado criminal y de despojo.

“Él se puso a decir que no, que no escuchen a los paramilitares y lo cogieron y lo mataron. Dijeron, ah no, si él no vende la viuda vende más rápido. Se perdió todo, arroz, finca y todo, porque los compañeros de él como eso era una finca”, detalló.

Raquel Sena, quien trabajaba en una de las fincas de Chiquita Brands/Banadex en ese 2003 donde ocurrieron los hechos, contó que a pesar de la denuncia y de que se encuentra en el listado de víctimas reconocidas ante los Estados Unidos, aún no ha conversado con sus abogados.

