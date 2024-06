“Se nos extraditó para silenciarnos”: Mancuso sobre las AUC y el gobierno Uribe

Salvatore Mancuso, quien fue jefe máximo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) después del asesinato de Carlos Castaño, se pronunció acerca del proceso de extradición que se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando los paramilitares estaban en medio del proceso de Justicia y Paz.

Cabe recordar que el entonces presidente Uribe tomó la decisión de dar luz verde a la extradición tras recibir información de que los miembros de las AUC continuaban delinquiendo pese a estar en medio del proceso.

Según Mancuso, este proceso se produjo cuando los paramilitares se encontraban “en paz y desmovilizados”.

“Algunos estábamos en la cárcel de Itagüí, otros en Barranquilla y otros en Bogotá. Para ese momento, se le había solicitado al presidente Álvaro Uribe que firmáramos los acuerdos adelantados en Ralito entre las AUC y el Gobierno Nacional”, aclaró.

En esa línea, precisó que Vicente Castaño había enviado razón “porque el Comisionado de Paz le envió una razón en la que le dijo que se entregue, que él ayudó en la desmovilización y que no tenía una buena presentación que siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado”.

En respuesta, recordó Mancuso, Vicente Castaño dijo que “el problema es que el Gobierno no ha cumplido, como ha venido incumpliendo en todas las negociaciones que se han adelantado a través de la historia y por eso se han remado muchísimos grupos, tanto de guerrillas como de autodefensas”.

Así, Mancuso aseguró que la advertencia de Castaño al Gobierno Nacional fue la siguiente: Si ustedes se comprometen a firmar los acuerdos que adelantamos en las negociaciones de Ralito y lo hacemos ante garantes internacionales y la Iglesia Católica, yo me entrego inmediatamente. Vamos a buscar a esos garantes, lo traemos a un sitio donde yo les diga, nos reunimos, lo firmamos y me voy con ustedes detenido para donde quieran. Pero si no se firman los acuerdos, no me entrego porque ustedes nos están incumpliendo y yo no voy a someterme a un incumplimiento: si ese es el desayuno, ¿qué se espera para el almuerzo””.

En ese momento, agregó Mancuso, fue cuando el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, “organiza la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás”.

De ese modo, agregó el excomandante de las AUC, la extradición suya ocurrió “para evitar reconstruir esas verdades”.

“Uno de los acuerdos de Ralito era que a cada uno de los comandantes nos iban a concentrar en unas ‘colonias penales agrícolas’ con quienes habían sido nuestro subordinados, hombres y mujeres, para poder entrar a reconstruir estas verdades”, indicó.

Sin embargo, añadió Mancuso, “empezaron a movernos a los comandantes y a los desmovilizados de Autodefensas de cárcel en cárcel para que no los encontráramos y no contáramos esas verdades después de que empezamos a hablar del primo del presidente Uribe y su círculo pretoriano, empiezan a detener a ese montón de congresistas e inmediatamente se nos extradita”.

Posteriormente, Mancuso envió al presidente Uribe un derecho de petición en el cual le preguntó por qué lo extraditó, cuál acuerdo incumplió y cuál es el delito que cometió: “Él me contestó el derecho de petición, tengo copia: dice que él no me extraditó porque yo hubiera incumplido los acuerdos a los que llegamos con el gobierno en la mesa de negociaciones o por que hubiese seguido delinquiendo. Que él me extraditó como una acción discrecional de él como presidente”.

Por eso, Mancuso concluyó: “Más claro no canta un gallo en este tema: se nos extraditó para silenciarnos e incumplir los acuerdos que se adelantaron con nosotros en las Autodefensas”.