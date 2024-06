Advierten posibles irregularidades en expedición de matrículas de vehículos en N. de Sder

Cúcuta

Este miércoles 12 de junio, desde la Federación Nacional de Comerciantes en Norte de Santander dio a conocer el problema que están teniendo 5.825 personas que compraron su vehículo nuevo entre los años 2021 y 2022 y los matricularon en este departamento. Al parecer, por un error humano, se habría dado una mala liquidación de sus impuestos al momento de comprarlo y esto les estaría generando cobros en la actualidad.

Indica Fenalco a través de un comunicado que “durante los días 22 y 24 de mayo, la administración departamental a través de la Secretaria de Hacienda, remitió 5825 requerimientos especiales a igual número de contribuyentes, a través de los cuales invitó a corregir la declaración de impuesto vehicular correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, por extemporaneidad (…) señaló que los propietarios de los automotores objeto de requerimiento, habían declarado el impuesto departamental en fechas posteriores a su matrícula inicial, situación que no solo está expresamente prohibida en ley, sino que constituye una extemporaneidad en la declaración”.

Por su parte, desde esta agremiación se apeló a las facultades ordinarias de fiscalización y deber público frente a la evasión de impuestos, como política de la Administración Departamental. Afirman que “es inexacto afirmar que los contribuyentes requeridos hayan participado activa o pasivamente en evasión de impuestos, específicamente en el impuesto vehicular, pues es evidente y de bulto, que las declaraciones de impuesto pagadas, fueron liquidadas de manera oficial y exclusiva por la misma Secretaría de Hacienda, sin intervención ninguna del Contribuyente. Luego, si existe alguna diferencia o error en la liquidación, esta no es de resorte del sujeto pasivo del impuesto, quien únicamente se limitó a pagar lo indicado por la Secretaría de Hacienda”.

Resaltan además que “si bien es cierto que existen algunos intervalos de tiempo entre la matrícula de los automotores y la fecha de pago del impuesto, este encuentra su justificación en los tiempos de respuesta de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, quienes en considerables oportunidades demoraban la liquidación hasta dos semanas en liquidarla. No hay lugar al retiro del descuento por matricular en el departamento, pues este beneficio fue sustentado en una campaña de promoción a nivel nacional la cual provocó que gran cantidad de automotores fuera matriculada efectivamente en el departamento, generando renta y dineros considerables, los cuales hoy se pretenden desconocer”.

Dice Fenalco además que “es irresponsable que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda orienten y señalen a los concesionarios como los directos responsables de la errada liquidación del impuesto vehicular, pues los establecimientos comerciales pagaron la totalidad del valor del impuesto liquidado por hacienda”.

Finaliza FENALCO indicando que “ni la federación ni ninguno de los concesionarios de la ciudad, fueron notificados previamente de los requerimientos especiales, situación que consideramos altamente inconveniente y perjudicial, pues se ha generado un malestar colectivo sin ninguna necesidad, el cual terminará afectando la credibilidad del sector en el Departamento, el rechazo a matricular un vehículo en los organismos de tránsito del mismo y la desbandada masiva de vehículos cuyas matriculas serán trasladadas a otras partes del país, en un evidente deterioro de las rentas departamentales y las ventas del sector comercial”.

¿Qué dicen desde la Secretaria de Hacienda Departamental?

Por su parte, José Antonio Mendoza, abogado de la secretaria de Hacienda departamental lo siguiente:

“En la tarea que tiene la secretaría de Hacienda y en el proceso de fiscalización se encontraron algunos hallazgos. Inicialmente se encontraron que algunos organismos de tránsito del departamento Norte Santander estaban expidiendo la matrícula sin el lleno de los requisitos. ¿Y cuál es el uno de esos requisitos? Además del SOAT, tienen que exigir al contribuyente, al sujeto del pasivo, al propietario del nuevo vehículo que ingresa por primera vez a circular en el departamento, tiene que exigir antes la declaración y pago del impuesto del vehículo. La secretaría de Hacienda conforme lo señala el Ministerio de Transporte, sigue los procedimientos o exige que se cumplan los procedimientos de los organismos de tránsito para expedir esa matrícula, concerniente al impuesto vehicular, que es lo que nos corresponde. En ese proceso fiscalización, se encontraron que algunos tenían unos días, otros meses, diez, ocho meses de mora, incluso cuando llegamos a los organismos de tránsito a hacer la inspección, encontramos que vehículos que ingresaron, por decir algo, en enero y nosotros llegamos en julio o agosto hacer las inspecciones, empezaron a pagar, lógicamente está en extemporáneos y pues nosotros no hacemos otra cosa que seguir lo que nos exige la ley y la ordenanza 010 del 2018″.

¿Señor José Antonio, no era más fácil conminar a esas secretarías de tránsito o denunciar a esas secretarías de tránsito por esa irregularidad, que trasladarle hoy ese problema al contribuyente? Es decir, si la falla empezó en esas secretarías de tránsito, ¿Quién debía castigar esas secretarías o alertar incluso a los concesionarios de que esas secretarías de tránsito no estaban haciendo bien las cosas?

“Por su puesto y así sucedió. Nosotros a través de un procedimiento administrativo contravencional se profirieron pliego de cargo a los organismos de tránsito que estaban incumpliendo con esa norma, algunos pagaron la sanción, otros están en discusión, no me puedo referir a ello porque como están en proceso, cosas de la confidencialidad, de la reserva y no me puedo referir profundamente a eso, pero sí, efectivamente fueron sancionados y a algunos organismos de tránsito se les demostró que estaban cometiendo el error, porque usted verifica en el Run, en la plataforma Run y la matrícula está 1 de enero y verifica en la plataforma nuestra, en tesorería y aparece el pago hasta ahora en agosto, en octubre, en enero, en febrero o algunos días después, pues lógicamente que se presenta la inconsistencia, la irregular. De tal forma que esas matrículas fueron expedidas de manera irregular porque se hicieron sin el lleno de los requisitos y efectivamente se está procediendo a poner en conocimiento de las autoridades judiciales y de los entes de control, para que determinen quiénes son los responsables de eso, porque es que están circulando comunicaciones irresponsables en la que se señala a la secretaría de Hacienda de equivocación y no, nosotros estamos en los término, estamos cumpliendo con la ley, tenemos tres años para proferir los requerimientos especiales, como lo dijo el abogado que me antecedió (en la entrevista en vivo), se está invitando, inicialmente, para que el declarante, el sujeto pasivo, que es el propietario del vehículo, nosotros no estamos llamando a los concesionarios porque ellos no tienen ninguna obligación con la secretaría de Hacienda, aquí en la norma dice muy claramente que el sujeto pasivo es el propietario o poseedor del vehículo, en ese caso se está requiriendo es a ellos”.