Debate: ¿Sobrevivirá la reforma pensional? Congresistas piden más garantías

La urgente reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue agonizando después de que la Cámara de Representantes ordenara levantar el proceso por la elección del contralor general de la República, que se tenía previsto para las 4:00 de la tarde del 12 de junio.

Por un lado, algunos congresistas alertan falta de garantías; por el otro, señalan que se está armando toda una estrategia para hundir la propuesta.

“La reforma no podía avanzar hasta que la audiencia no se diera y se dio hasta ayer. También se cruzaron con los tiempos de elección de contralor, se hizo la elección ayer con la entrevista que fue el día martes y pues sí, el gobierno tiene los tiempos muy apretados, pero eso no es culpa de la oposición. La oposición sigue utilizando sus herramientas de control político. Nosotros tenemos unas sesiones de oposición que por ley nos corresponde y reclamamos. Entonces no es culpa de nosotros que el gobierno tenga los tiempos tan apretados para una discusión tan seria y responsable al país”, señaló ante los micrófonos de W Radio la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez.

Y es que el ambiente en la Cámara viene con tensión desde hace dos días, cuando varias bancadas como la del partido Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Liberal se retiraran del recinto y dejaran la discusión sin quórum.

“Yo creo que sí, tenemos todo el tiempo para discutir hasta el 20 de junio. Esta es la reforma más importante que ha presentado el gobierno porque es pensar como sociedad es pensarse como país y en los adultos mayores de todos los estratos y niveles socioeconómicos para que tengan derecho a la pensión. Creo que la mayoría en Cámara y en la mayoría de los partidos quieren aprobar esta reforma porque tienen la misma sensación que yo tengo que es una necesidad para la sociedad colombiana”, dijo el representante por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez en debate en La W.