Abelardo de la Espriella habló sobre Salvatore Mancuso

Después de la entrevista exclusiva de El Reporte Coronell con Salvatore Mancuso, quien aseguró que Abelardo de la Espriella, además de amigo suyo, fue muy cercano al exfiscal Mario Iguarán, cuya elección habría sido apoyada por exjefes paramilitares tras instrucciones del expresidente Álvaro Uribe, el abogado pasó por los micrófonos de Sigue La W.

“Salvatore Mancuso no se refiere a mí en la comisión de ningún delito (...) Jamás he cometido una actuación ilegal, ni con el señor Mancuso ni con nadie”, aseguró de la Espriella.

El abogado aseguró que su cercanía con Mancuso se dio en el lugar donde él pasó su infancia.

“Yo a Mancuso lo veía montar moto en el barrio en el que crecimos cuando él tenía más de 20 años y yo 10, porque él me lleva a mí 16 años, no teníamos oportunidad de ser tan cercanos porque la edad no lo permitía (...) era un referente para nosotros en el barrio porque el tipo montaba bien la moto. Volví a ver a Mancuso en la mesa de ‘ralito’ negociando con el gobierno, porque yo fui miembro de la sociedad civil acompañante. Nunca en su vida en la ilegalidad lo vi. Lo vi en mi infancia”, afirmó.

Abelardo De La Espriella aseguró que volvió a encontrarse con Salvatore Mancuso en la mesa de negociación entre el gobierno y las autodefensas.

“Solo vi a Mancuso nuevamente en ‘ralito’, negociando la paz, y lo vi comprometido más que cualquier comandante. A los otros comandantes de las AUC los conocí en ‘ralito’ negociando con el gobierno, jamás en mi vida me senté en la ilegalidad con ninguno de ellos, pude haberlo hecho porque soy abogado y ejercí el derecho penal hace 23 años, yo me pude haber reunido con el que fuera y no hubiese tenido problema, siempre y cuando no hubiese hechos actividades ilegales”, expresó.

En el proceso de paz de ‘ralito’, Abelardo de la Espriella aparece en fotografías al lado de Salvstore Mancuso, como presidente de la Fundación Fipaz.

Según denuncias ante la Fiscalía, esta Fundación habría sido beneficiaria de aportes económicos de un fondo en común de los exjefes paramilitares, de acuerdo a la contabilidad que llevaba Jairo Andrés Angarita, alias ‘el comandante Andrés’.

Sobre este cuestionamiento, Mancuso confirmó que los exjefes de las AUC sí hicieron un fondo común, pero que desconocía si la fundación presidida por Abelardo De La Espriella recibió dineros de allí, pues esto lo manejó alias ‘Ernesto Báez’.

Sobre el tema, esto fue lo que aseguró el abogado en diálogo con Sigue La W: “Todo eso está en un proceso del año 2009 - 2010, a raíz de las columnas de Coronell y una serie de presiones de quien es hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y me abrieron un proceso por eso (...) Está en el proceso cómo ellos pagaron el foro que se hizo, el foro lo pagaron ellos con el permiso del gobierno, lo que hicimos nosotros fue un foro público, todo fue público, yo convoqué a la prensa, eso no fue en la ilegalidad”, aseveró.

