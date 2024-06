Qué gasta más energía eléctrica: ¿un aire acondicionado o un ventilador?

Con la presencia del Fenómeno del Niño es usual que en algunas regiones de Colombia los ciudadanos utilicen en mayor medida el aire acondicionado y ventilador dentro de sus hogares, oficinas, entre otros espacios con el fin de sentirse más frescos; sin embargo, esto provocaría un incremento en la factura de la luz que llega mensualmente.

Ante este panorama, varios ciudadanos toman medidas para que el sobrecosto no sea tan elevado; por ejemplo, desenchufando los electrodomésticos que no se usan o reemplazando aquellos aparatos que más gastarían luz por unos con mayor eficiencia; de esta manera, sopesarían los aumentos del uso del ventilador o aire acondicionado.

Aire acondicionado o ventilador, ¿cuál gasta más energía?

Estos aparatos eléctricos son bastante utilizados por las personas en épocas o temporadas de calor; sin embargo, expertos en el área energética aseguran que uno de estos dos consume más energía incrementando considerablemente la factura de la luz.

‘Repsol’, empresa que ofrece servicios de luz y gas natural a hogares españoles, señala que un ventilador generalmente consume entre 15 a 100 vatios (W) por hora, dependiendo del tamaño, potencia, entre otras características del aparato. Por su parte, ‘Edesur’, compañía de energía en Argentina, menciona que el gasto en la luz del aire acondicionado se ve afectado por distintos factores; por ejemplo, por cada grado que baje la temperatura, “el aparato consumirá entre un 5 % y un 8 % más de electricidad para enfriar el ambiente”. Asimismo, si los filtros del aire se encuentran sucios, su gasto de energía aumenta hasta en un 10 %.

Además de ello, afirman que si el aire acondicionado viene etiquetado con la categoría A, es decir, la más eficiente del mercado, podría enfriar una habitación usando un 1 kilovatio por hora (kWh), solo si su potencia es de 2.200; pero, si es de 3.500, gastaría alrededor de 1,61 kilovatios por hora (kWh) o; de 4.500, un promedio de 2,15 kilovatios por hora (kWh).

Entonces, teniendo lo anterior en cuenta, así como la explicación dada por los expertos consultados, el ventilador resulta ser más económico que el aire acondicionado y sería la opción ideal para que la factura de luz no llegue por un precio elevado; no obstante, en términos de efectividad para enfriar un espacio, el ventilador no es la mejor elección, sobre todo si el lugar tiene temperaturas muy altas; por lo tanto, para este caso lo preferible será comprar un aire acondicionado.

¿Cómo ahorrar luz teniendo un aire acondicionado?

De acuerdo con lo indicado por la empresa ‘Repsol’, existen varios consejos útiles que se pueden tener en cuenta para ahorrar energía cuando se hace uso de un aire acondicionado: