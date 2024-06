“Nunca he tenido ningún tipo de cercanía”: Patricia Caicedo sobre fotos con alias ‘Camilo’

Santa Marta

Rosa Villalba y Patricia Caicedo hablaron en la W de la fotografía de la dirigente de Fuerza Ciudadana con alias ‘Camilo’, quien era vocero político de la organización Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según la dirigente, la fotografía corresponde a una brigada de salud y no a una reunión política de la entonces candidata a la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo, “soy defensora de derechos humanos, y esas fotos corresponden a un día que estaba arriba, estábamos haciendo una brigada de salud, me llaman me dicen que me necesitan, me dice este muchacho (alias Camilo) que hablara con la MAP OEA que había un helicóptero hostigando, eso hice”, aseguró la líder comunal Rosa Villalba.

Asimismo, ratificó que estas reuniones son reportadas al Gobierno Nacional, donde han asistido miembros del mismo como el señor Danilo Rueda.

Por su parte, Patricia Caicedo, ex candidata a la alcaldía por Fuerza Ciudadana manifestó que la foto donde ella aparece con líderes cafeteros, turísticos en la zona rural de Santa Marta no son el mismo día en la que se ve a la líder de Fuerza Ciudadana junto a alias ‘Camilo’, “yo me moví por varias veredas de la Sierra y llegué a varias fincas con diversos líderes comunales haciéndoles propuestas para la zona rural y no vi ningún actor armado”, precisó Caicedo a la W Radio.

Con respecto a los distintivos de Fuerza Ciudadana que Rosa Villalba tenía en el momento de la fotografía dijo que como organización social usan varios chalecos, “una brigada de salud atrae a varias personas, yo estoy sentada la doctora Patricia no estaba conmigo, hacia brigada en varios sitios, estaba con mi equipo de trabajo”, precisó.

Sobre las fotografías donde se ven personas con distintivo de Fuerza Ciudadana y personas cercanas a su campaña junto al líder paramilitar, Patricia Caicedo aseguró que desconocía tal encuentro “nunca he estado cerca de ese señor, ni de ningún actor armado, he planteado que la mejor propuesta que hay es la que está planteando el Presidente de Paz Total”, ratificó.

Asimismo, se refirió a la fotografía con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo reunido con el jefe paramilitar “nunca me he reunido con ese señor Camilo, la foto donde aparece Rosa es una foto de una persona conversando con otra que no tengo por qué juzgar, eso ya lo tendrá que hacer a quien corresponda; pero la foto del alcalde Pinedo es una foto fraternal absolutamente distinta”, puntualizó.

Escuche la entrevista en La W: