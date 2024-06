“No me han dado reporte aún”: fiscal Camargo sobre principios de oportunidad en caso UNGRD

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dio varias declaraciones al finalizar la Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en el Congreso de la Republica.

Camargo manifestó que las fiscales del caso de la UNGRD no le han dado ningún reporte sobre el principio de oportunidad que se habló para Olmedo López y Sneyder Pinilla.

“En este momento ese proceso está a cargo de un grupo muy competente de fiscales que no me han dado reporte aún”, dijo, refiriéndose a que no ha recibido información sobre algún principio de oportunidad.

Principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, también puso sobre la mesa el principio de oportunidad para casos de violencia intrafamiliar: “Las mujeres que acuden a denunciar estos escenarios no necesariamente quieren que su esposo sea privado de la libertad, quieren una solución para la situación conflictiva que viven”.

También habló sobre la directiva 004 de 2023 que “constituye un instrumento de investigación que emana de la experiencia y conocimientos abonados por la entidad a lo largo de estos años y contiene, entre otros, 5 elementos cruciales”, son los siguientes: