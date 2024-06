Caso Feria: fiscal criticó a magistrado Fernández que resolverá conflicto de competencias

Durante la audiencia de acusación contra el coronel Carlos Feria, el abogado defensor Marlon Díaz señaló que aún falta por resolverse el conflicto de competencias que fue radicado ante la Corte Constitucional, que se encargará de definir si el caso pasa a Justicia Penal Militar o sigue en la Justicia Ordinaria, es decir, en Fiscalía.

W Radio tuvo acceso a la audiencia de acusación en la que el fiscal del proceso que se adelanta contra el coronel Carlos Feria, jefe de Protección de la Presidencia de la República, por su presunta participación en las irregularidades que se habrían presentado en la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, cuestionó al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.

En medio de la diligencia, el fiscal del caso, Islen Baquero criticó que el conflicto de competencias en este caso haya quedado por reparto en el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Para Baquero, es cuestionable que así sea porque este magistrado fue el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Gustavo Petro.

Esto fue lo que dijo el fiscal durante la audiencia:

“Y quiero dejarlo acá, simplemente, a modo de reflexión, que el proceso que nos corren traslado, note su señoría, no sé cuál sea realmente la situación, no quiero ni siquiera pensar más allá de lo que estoy viendo, que el proceso se encuentra ya en el conocimiento del magistrado Vladimir Fernández Andrade. Situación que quiero dejar, simplemente, como algo que me llama a mí la atención. Magistrado que fue compañero en la presidencia de la República…”, dijo.

Cabe recordar que, la Fiscalía busca que el proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades en la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, se lleve en la justicia ordinaria mientras que, la defensa del coronel Feria, busca que la competencia sea asumida por la Justicia Penal Militar.

Igualmente, durante la audiencia la Procuraduría apoyó la solicitud del abogado del intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quien también fue señalado de participar en los supuestos abusos cometidos durante la prueba del polígrafo.

Según el delegado del Ministerio Público sí se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, por juzgarse dos por los mismos hechos y dijo que debe suspenderse la audiencia hasta que la Corte Constitucional resuelva.

“Acogiendo el principio del NON BIS IN IDEM porque no estamos en etapa de juzgamiento, pues obvio que hay una afectación al debido proceso. Por ello, su señoría, esta representación del Ministerio Público le está dando la razón a esa solicitud que ha elevado la defensa, en el sentido de decretarse una nulidad, por violación a ese principio y como consecuencia al debido proceso, también como derecho fundamental.

Las defensas plantearon dos peticiones: tramitación de conflicto de jurisdicción y nulidades. Ambas fueron rechazadas de plano, por lo que se interpuso el recurso de queja.

Al término de la diligencia, se realizó la acusación contra el coronel Feria, por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal mientras que, el intendente Sacristán Bohórquez deberá responder por acceso abusivo a sistema informático agravado.

Según la investigación de la Fiscalía, el coronel Feria al parecer ordenó a varios de sus subalternos ubicar un dinero que se perdió de la residencia de la señora Sarabia Torres, el 29 de enero del año pasado. También se señala que habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño.

Entre tanto, los otros uniformados habrían retenido el celular de la exniñera de la entonces jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, con el propósito de sustraer información de este, esto en medio de las preguntas con las que prácticamente la señalaban del hurto de una fuerte suma de dinero de la casa de su exjefe.

La Fiscalía dice que el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero.

Al término de la diligencia, los uniformados supuestamente le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y lo retuvo mientras extraía información.