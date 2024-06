La Guajira pide al Gobierno no olvidarse del departamento ante emergencias climáticas

La Guajira continúa padeciendo frente a los cambios climáticos que se han venido dando en Colombia. El más reciente reporte de las autoridades revela que entre los fenómenos de El Niño y La Niña, 630 familias han resultado damnificadas, las cuales se encuentran, en su mayoría, en la zona alta del Departamento.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, en su más reciente visita a Barranquilla dialogó con los medios de comunicación y aseguró que, “el invierno nos ha pegado duro, pero aún no ha pasado lo más fuerte. Creemos que para el mes de agosto pasará la etapa más compleja; sin embargo, ya activamos las acciones correspondientes”.

El mandatario anunció que el próximo 26 de junio, en el Departamento se espera la visita de Gustavo Petro y el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre, Carlos Carillo, a quien “esperábamos esta semana, para hacer un análisis de una situación de erosión costera, pero aplazó por una reunión con el Presidente”.

“El departamento de La Guajira necesita trabajar siempre de la mano de la Unidad de Gestión del Riesgo por nuestra condición, siendo el único desierto habitado del país y de Latinoamérica, una zona diversa y compleja”, agregó.

No solo los guajiros se han visto afectados por los cambios climáticos, sino que también por los bloqueos que se presentan en las vías del Departamento, a la fecha las autoridades locales han podido levantar 114 protestas. En la visita del Presidente, también se espera darle una solución a esta compleja situación.

“Con bloqueos no vamos a conseguir nada, la idea si es la escucha, la protesta pacífica, pero no bloquear las vías del Departamento. Le he pedido a los 15 alcaldes de La Guajira, que incluyan en sus planes de Gobierno, un tema muy importante que es dialogar con la comunidad”, concluyó.