Algunos sectores al interior de la fuerza pública quieren sabotear la paz: Alirio Uribe

El representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, y Germán Blanco, senador del Partido Conservador, hablaron en los micrófonos de La W sobre las declaraciones de Otty Patiño tras la muerte de ‘Hermes Guerrero’.

En primer lugar, el representante Uribe aseguró que “la paz amerita un diálogo sincero y fraterno entre las delegaciones que se encuentran para mirar si es posible hacer o no la paz. No me parece que eso sea algo extraño, es lo normal en una mesa de negociaciones, seguramente van a convivir como cuando se dieron las negociaciones iniciales con las Farc”.

Añadiendo que si se va a dar una negociación es “normal” que se hablen entre los negociadores así no haya un cese al fuego y un proceso de paz en forma. “El presidente ha considerado oportuno iniciar un diálogo con este grupo”.

En esa misma línea, el congresista destacó que “no hay cese al fuego con la Segunda Marquetalia y obviamente el Gobierno ha mantenido las operaciones contra todos los grupos (…) lo que le preocupa al comisionado es que la muerte de este señor se haya dado como una especie de saboteo a la mesa”.

Especificando que “yo siento que las disculpas de la mesa de negociación tienen que ver con los contactos que habían tenido previamente que son secretos entre comandantes y miembros de la comisión de paz y si se usan esos contactos de negociación de paz para dar de baja a comandantes eso puede torpedear la negociación, yo presumo que debe haber algo de eso”.

Por último, dejó claro que “yo creo que hay sectores, obviamente la Cúpula Militar, el ministro de Defensa, que están apoyando la paz de manera total, pero puede haber otros sectores al interior de la fuerza pública que quieren sabotear la paz”.

A su vez, el senador Blanco señaló que “no hay un colombiano que no quiera la paz, pero amor no quita conocimiento, no podemos llegar a los extremos, aquí no hay que salir a aplaudir ni a generar condolencias a quienes no le están aportado a la paz, cuando siguen sacrificando colombianos en todo el territorio, cuando extorsionan y secuestran, o sea tiene que haber voluntades reales. Han roto las conversaciones”.

