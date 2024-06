“El alcalde de Tunja es mentiroso. Su novia contrata a familiares de concejales”: denuncia

Alcalde de Tunja: de ‘rockstar’ a denunciado por irregularidades. Mikhail Krasnov, debido a su nacionalidad rusa y colombiana, se convirtió en uno de los alcaldes más populares del país. Sin embargo, ‘el ruso’, como le dicen en Tunja, tiene varias denuncias por irregularidades en contratación. Una de ellas, salpica a su pareja, la primea dama de Tunja, que estaría supuestamente entregándole puestos a las familias de los concejales, en la alcaldía de la capital de Boyacá.

“Las denuncias se deben hacer con elementos de prueba contundentes y esta es una conversación que sostiene la pareja del alcalde con la fuente de información (...) Es un mentiroso el alcalde Krasnov, los actos de corrupción no solamente devienen de él. Tenemos pruebas de que ha nombrado cuotas a concejales como Camilo Hoyos, tenemos las pruebas, Juan Boyacá, Laura Silva les ha dado puestos, a Simón Parra le ha dado puestos a Ramón Quintero Corredor, a Pedro Pineda concejal, a Bryan Quintana, al partido Fuerza de la Paz que tiene cuotas en su administración, tenemos toda la relación de contratos que tiene. Es demasiado cínico el alcalde, la señora Sandra Estupiñán también tiene puestos. Javier Mesa también”, aseguró Yesid Figueroa, quien denunció formalmente ante la Fiscalía.

Por su parte, el alcalde de Tunja salió en defensa de su pareja Sara Pedraza. Aseguró que el audio en el que supuestamente está entregando puestos a familiares de concejales pudo haber sido manipulado por Inteligencia Artificial.

“Sara no está repartiendo ningún puesto, la voz puede ser parecida pero por ejemplo a mí me dijeron que yo era un holograma y me tocó ir a la registraduría para verificar que yo soy yo. En la vida moderna, con la inteligencia artificial, todo puede ser posible y está sacada de contexto. Sara es socióloga y nos está ayudando en la labor social. Pueden ser recortes o Inteligencia Artificial, si hay algún elemento del crimen que lo mande a la Procuraduría o Contraloría”, afirmó.

El alcalde de la capital de Boyacá aseguró que los mayores empleadores de la ciudad son la Alcaldía, la UPTC, y la gobernación, por lo que existe una gran probabilidad de que los familiares de los concejales puedan estar en esas tres entidades, pero negó que fuera algo predeterminado.

“Y yo no puedo saber los lazos, quién tiene hijos quién tiene esposas. Nosotros no estamos creando una nómina paralela, los puestos por los caprichos de alguien. Cómo voy a saber si es primo de alguien hay gente que tiene 40 primos. Nosotros vamos a investigar el caso y si hay algo ilegal vamos a responder ante la ley. Acá no hay ninguna mentira”, afirmó el alcalde ruso colombiano.