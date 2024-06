Soluciones W le hizo realidad el sueño a Francisco Jiménez en Boyacá

Nobsa

Francisco Jiménez es un boyacense que en la vida le ha tocado afrontar diversas situaciones, incluyendo un episodio de salud ocular grave que lo dejaron invidente hace varios años y otros problemas de salud, pero estos no han sido impedimentos para lograr lo que se ha propuesto.

Uno de esos anhelos siempre fue poder cultivar los ricos productos que se dan en la región y con tesón, esmero y disciplina logró realizarse como cultivador de verduras en esta zona del país, sin embargo, las técnicas que empleaba eran rudimentarias, limitando su productividad y eficiencia por varios años. Gracias a su dedicación y determinación Francisco fue recientemente reconocido por la compañía Netafim Colombia, especializada en tecnologías de riego para cultivos, que decidió brindarle un apoyo invaluable para que pudiera continuar con su cosecha.

“La doctora Manuela Jiménez, que es nuestra abogada en la compañía, estaba escuchando La W, ella llegó a mi oficina y escuchamos el caso de don Francisco y de inmediato le dije que buscáramos a la periodista Laura de Soluciones W y de esa manera pudimos ayudar a Francisco con un riego de goteo que le instalamos en su finca para que pudiera continuar con su gran labor”, señaló Gabriel Barbosa, gerente de Netafim Colombia.

Para Francisco la entrega de este sistema de riego de goteo de Netafim y Soluciones W es para él un sueño hecho realidad.

“Recuerdo que hace un año me hicieron una entrevista en La W y el señor gerente de Netafim me ofreció la donación de ese equipo y a mí me parecía una mentira que me estuviera pasando eso, porque antes de esa llamada era un sueño y se estaba haciendo realidad, porque eso era para mí inalcanzable y hoy, gracias a Soluciones W y Netafim, me lo cumplieron”, afirmó Francisco Jiménez.

A través de su labor en el campo con las hortalizas, Francisco ha generado empleo para varias madres cabeza de familia de la comunidad, proporcionándoles un sustento para sus hogares.

“Yo le he dado empleo a varias madres cabeza de familia, pero en este momento solo puedo emplear a dos mujeres ya que debido al Fenómeno del Niño tuve varias afectaciones en el cultivo y tuve que empezar de nuevo porque lo perdí todo. Ahora con esta nueva cosecha podré emplear a dos mujeres y empezaré a vender estos productos”, agregó Jiménez.

La empresa Netafim, especializada en soluciones agrícolas, reconoció el potencial del agricultor boyacense y la importancia de mejorar su labor agrícola para el beneficio comunitario, es por esto que decidió apoyarlo, además contó con la colaboración soldados del Batallón Tarqui, de la Primera Brigada del Ejército Nacional.

El sistema proporcionado por Netafim Colombia utiliza tecnología de agricultura de precisión para optimizar el riego de los cultivos. A través de esta innovadora técnica, Francisco podrá suministrar la cantidad exacta de agua y nutrientes necesarios directamente a las raíces de las plantas, minimizando el desperdicio y asegurando un crecimiento saludable.