“Si no hay una justicia independiente, nos volvemos una democracia fallida”: Corjusticia

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia), magistrado Hermes Lara, aseguró que si en Colombia no hay una justicia independiente, se tendrá como consecuencia una democracia fallida; esto en medio de la polémica que ha suscitado el escándalo de las ‘chuzadas’ contra magistrados de la Corte Constitucional.

En la mañana de este miércoles 26 de junio, el magistrado Lara, quién preside una de las agremiaciones más importantes de la justicia en Colombia, emitió un pronunciamiento en el que además pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que rápidamente investiguen qué ocurrió con las presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales que se habrían presentado contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y varios de sus subalternos en la Corte Constitucional.

“La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), rechaza de forma categórica los actos de interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilícitos denunciados por el vicepresidente de la honorable Corte Constitucional, doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Solicita a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades la realización de las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, que vulneran la independencia judicial y, por consiguiente, la democracia colombiana”, dijo.

El magistrado Lara también dijo que la independencia judicial no es negociable y que las ramas del poder público deben respetar la autonomía.

“Exhorta, a su vez, a las demás ramas del poder público a respetar la función judicial en cabeza de los jueces y magistrados de la República, que es el instrumento por medio del cual la Constitución Política garantiza los derechos y libertades de las personas”, agregó.

Dijo que todos los actores de la Rama Judicial deben contar con independencia porque tanto jueces como magistrados son importantes para la administración de justicia y para garantizar que Colombia no tenga una democracia fallida.

“Realmente es importante del país saber que la independencia judicial no solamente gira en torno a la función de las altas cortes del país, sino igualmente los tribunales los juzgados si no hay una justicia independiente, pues los volvemos una democracia fallida como muchas otras en Latinoamérica de tal manera que, lo primero que se tiene que respetar es la privacidad de las personas sus derechos los de sus familias e igualmente que se acate la Constitución Política de Colombia”, señaló.

Es un atentado contra la democracia

El presidente de Corjusticia también aseguró que la institucionalidad del país necesita respuestas urgentes sobre este caso de las ‘chuzadas’.

“Es importante tener en cuenta que la institucionalidad en Colombia necesita respuestas inmediatas, que no son precisamente las declaraciones de los funcionarios públicos ya con antelación, no hemos tenido en el país situaciones de esta índole de interceptaciones ilícitas, seguimientos perfilados etcétera por organismos del Estado en contra de miembros de las Cortes colombianas, no sabemos si este puede ser una situación similar solamente debemos dejar a la Fiscalía y a la Procuraduría insisto que hagan su trabajo, pero de que la de la manera más pronta puedan tomar las decisiones que correspondan para develar este atentado que sí lo es contra la democracia en Colombia”, cerró.