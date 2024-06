Caso Meritage: con movida de última hora, Colombia se salvó de pagar más $1 billón

La W conoció en primicia que el Estado colombiano fue notificado por haber ganado un pleito internacional que tenía en juego la suma de más de un billón de pesos de la Nación por el caso Meritage.

Con una movida de última hora, Colombia se salvó de pagar la millonaria suma de dinero al ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda y a sus socios del proyecto inmobiliario Meritage, quienes comenzaron a construir sobre unos terrenos a las afueras de Medellín que tenían un cuestionado historial de tierras debido a que le pertenecían a narcotraficantes y paramilitares.

La estrategia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estuvo a cargo de su actual director, Jhon Camargo, así como de los abogados Giovanni Vega y Ximena Herrera. Ante el Tribunal de Arbitramento Internacional, sostuvieron hasta el último minuto que el ciudadano estadounidense estaba financiando el pleito legal con dinero del narcotráfico.

En un fallo de 196 páginas, Colombia logró marcar un hito en temas de arbitraje internacional, pues quedó en evidencia que es la primera vez que un Estado gana la ‘excepción de seguridad esencial’.

Es decir, se demostró que el proceso de extinción de dominio es completamente legítimo.

El megalote de Envigado

El lío está relacionado con el lujoso desarrollo inmobiliario Meritage cerca de Envigado, en el departamento de Antioquia, el cual fue sometido a extinción de dominio. A su turno, el ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda se mostró en desacuerdo con la decisión y demandó al Estado colombiano por más de 300 millones de dólares.

Recordemos que este megalote comenzó a construirse sobre unos terrenos en las afueras de Medellín que han sido cuestionados porque las tierras le pertenecieron a Iván López Vanegas, miembro del grupo criminal ‘La Oficina de Envigado’. Sin embargo, en el historial de propiedad también apareció el nombre de Héctor Restrepo, antiguo narcotraficante y paramilitar, conocido con el alias de ‘Perra Loca’.

Por esta razón, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio pese a que Seda sostiene que fue un comprador de buena fe y que no conocía los antecedentes del predio.

El director de la Agencia Jurídica del Estado, Jhon Camargo, anunció en diálogo con La W que este pleito estaría por salir y sostuvo que, cuando presentó un incidente procesal de cara al arbitraje internacional, justo cuando se estaba cerrando el caso, se ganó un “jalón de orejas” para la Agencia.

“Me costó un “jalón de orejas” de la firma que me representa, que es GBS, de mi equipo de trabajo y de la Agencia, porque les pareció antitético que yo volviera a decirle al tribunal: ‘señores, aquí lo que está pasando es un tema de seguridad esencial, ustedes no pueden sorprendernos con un laudo que materializa una conducta de lavado de activos a favor de un narcotraficante’”, explicó Camargo.

Sin embargo, esta insistencia produjo una victoria para Colombia, ya que se salvó de pagar la millonaria suma de dinero.

De hecho, Camargo fue enfático en afirmar que el laudo arbitral estaba siendo financiado con dinero del narcotráfico y en indicar que permitir que el país perdiera, significaba dejar los recursos de los colombianos en manos de un narcotraficante.