Escalada de tensión entre Israel y Líbano: ¿se puede extender a una guerra mayor?

Shelly Tal Meron, miembro de la Knesset del movimiento Yesh Atid, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la escalada de tensión entre Israel y Líbano.

Según explicó, “la situación en Israel es bastante complicada, ya llevan librando una guerra los últimos 9 meses en la Franja de Gaza, siguen 120 secuestrados en este lugar y ahora hay un problema con Hezbolá al norte del país, es posible que se extienda a una guerra mayor, pero espero que lleguen a un acuerdo diplomático para que la guerra no se extienda en el Líbano”.

Asimismo, destacó que “Hezbolá obligó alrededor de 100.000 personas de Israel que viven en el norte a dejar sus casas y son refugiados en su propio país, están siendo atacados por cohetes de Hezbolá, quienes están atacando a civiles israelíes, es algo similar a lo que se vivió con Hamás el 7 de octubre”.

Por otra parte, indicó que no está en oposición a su país, “lo que pasó el 7 de octubre nadie lo quería en Israel, fueron asesinadas 500 personas ese día, por supuesto tengo críticas de cómo el primer ministro ha manejado esta situación. Netanyahu no quiere esta guerra, esto es culpa de Hamás que entró y atacó a Israel, esta guerra no la comenzó el primer ministro”.

Por último, Meron aseguró que “Hezbolá no es una organización confiable con la que se pueda negociar, a nosotros no nos interesa una guerra en el norte de Israel, pero si siguen atacando a civiles no habrá otra elección que escalar esta guerra, Líbano sí es un país que debe responder por lo que pasa en su territorio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: