Petro está atacando, estigmatizando y deslegitimando a algunos medios: director de la FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa criticó este sábado las intervenciones del presidente de la República, Gustavo Petro, ya que “tienen el impacto potencial de debilitar ante la opinión pública a una organización que apoya al periodismo” y le pidió que se “abstenga de estigmatizar periodistas”.

Lo anterior porque el jefe de Estado publicó recientemente un mensaje en su cuenta de X cuestionando: “¿Y cuándo la Flip de Pacho Santos defenderá la ciudadanía contra la calumnia vestida de información?”, haciendo referencia al periodista y político Francisco Santos, vicepresidente de Álvaro Uribe.

En ese mismo sentido, en W Fin De Semana, habló Jonathan Bock, director de la FLIP, quien se pronunció sobre la situación.

“Es una situación sumamente preocupante estos señalamientos por parte del presidente Petro, que sabe perfectamente lo que está intentando hacer que es precisamente deslegitimar y querer generar, ante la opinión pública, una idea de que la Fundación está parcializada o está directamente en su contra”, comentó Bock en su primera intervención.

Así, el director puntualizó que con esto, lo que el mandatario de los colombianos quiere “de alguna manera, es seguir deslegitimando, como lo ha hecho de manera reiterada, las publicaciones periodísticas que, como decimos en la carta, están precisamente, advirtiendo sobre diferentes irregularidades, no solamente de funcionarios relacionados con el Gobierno, sino en general haciendo su trabajo, que es hacer veeduría al poder”.

En ese mismo sentido, destacó que Gustavo Petro “sabe perfectamente” qué es la FLIP y conoce “que es una organización independiente que ha ejercido ese mismo rol con (otros) Gobiernos”.

El presidente Petro dice que se está defendiendo

“Tengo todo el derecho humano de defenderme de la mentira y la calumnia”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Bock aclaró que “cuando el presidente, como lo ha hecho en otras ocasiones, dice que él tiene el derecho a defenderse, está argumentando en un sentido que no es lo que se le está cuestionando, aquí no se está cuestionando que el presidente no tenga derecho a defenderse”.

Por ello, destacó que existen mecanismos constitucionales que son las que “debe emprender cualquier persona” cuando “se esté viendo afectada por un contenido periodístico”.

En concordancia con lo anterior, el director de la FLIP puntualizó que en esta situación “lo que pasa es que el presidente no se está defendiendo; él está atacando, él está estigmatizando y deslegitimando a algunos medios de comunicación y a algunos periodistas particularmente. Eso es lo que es sumamente grave”.

Y así, que “los estándares de libertad de prensa le exigen a él tener un mayor respeto y estar obligado a estar en pro de un clima favorable para el trabajo de los periodistas, y eso no está ocurriendo”.

Rol de los medios de comunicación con el Gobierno Nacional

Al director de la Flip se le preguntó si, tal vez, en algún momento los medios sí han tenido salidas en falso y atacan a Gustavo Petro.

“Por supuesto que, al mismo tiempo, hay una discusión sobre el rol de los medios de comunicación. Cómo están cubriendo este Gobierno y por eso es importante insistir en que se abran los espacios de conversación, como se lo ha propuesto la flip a él y a otras personas del Gobierno”, analizó Bock.

En línea con eso, dejó entre ver que, posiblemente, habría salidas en falso de algunos medios. “Sí, por supuesto, y esto es lo que está sujeto a un debate público. Un debate en el que deben participar las audiencias, el gremio, la Academia, los medios de comunicación. Y eso es fundamental que suceda y que se hagan esas revisiones de manera individual, no generalizando”.

