Vicepresidenta Harris aventajaría a Biden en un hipotético duelo electoral contra Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acapara una mayor intención de voto que el actual mandatario, Joe Biden, en caso de ser ella quien se enfrentara contra el expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, en las que el republicano se sitúa en cabeza en ambos casos.

Una encuesta difundida este martes 2 de julio por la cadena CNN señala que si la situación se mantiene como hasta ahora, con un duelo entre Biden y Trump, un 49 % de votantes le darían su confianza al republicano y un 43 % al demócrata.

En caso de que la candidata fuera Harris, un 47 % asegura que votaría por Trump y un 45 % por ella.

Ese margen de diferencia, según el canal, es lo suficientemente estrecho como para pensar que en ese escenario “no hay un líder claro”.

El apoyo de Harris reside en parte en un mayor respaldo por parte de las mujeres y de los votantes independientes: la mitad de las votantes apostaría por Harris, frente a un 44 % que se decantaría por Trump, y entre los independientes la vicepresidenta supera al precandidato republicano con nueve puntos porcentuales de diferencia.

La conversación en torno a un nuevo aspirante demócrata ha tomado forma después de la floja actuación de Biden en el debate del pasado 27 de junio, en el que se le vio titubeante, sin acabar algunas frases y sin contrarrestar los bulos de Trump.

Desde entonces han empezado a surgir otros nombres demócratas como alternativas, aunque nadie ha dado el paso.

En caso de que fuera el gobernador de California, Gavin Newsom, Trump recibiría el 48 % de las intenciones de voto y Newsom el 43. Con la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, también hay cinco puntos de diferencia, en esa hipótesis por 47 contra 43 %.

En general, según la encuesta de la CNN, los votantes prefieren a cualquier otro candidato demócrata en lugar de a Biden. Un 75 % cree que ese partido tendría mejores posibilidades el 5 de noviembre si el nominado no fuera el actual presidente.

En el caso de quienes se identifican como demócratas, también predomina la opinión de que sería mejor una alternativa. Un 56 % estima que al partido le iría mejor con otro candidato, frente al 43 % que sigue defendiendo a Biden.

El presidente ha dicho que no piensa retirarse: “No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, afirmó un día después de su cara a cara con Trump, que tuvo lugar en la sede de la CNN en Atlanta.

Trump, por su parte, mantiene el favor de su electorado. Un 83 % de republicanos cree que el partido conservador lo hará mejor en noviembre con él como candidato, 11 puntos porcentuales más que quienes lo pensaban en enero.

La CNN subraya que, pese a la ventaja del expresidente en las encuestas, la opinión sobre él en general se mantiene baja. Un 39 % tiene una valoración buena y un 54 % una mala, porcentajes similares a los expresados el pasado otoño.