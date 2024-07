Petro propone consulta popular para la construcción del tren transoceánico en el Chocó

Desde el departamento del Chocó, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno buscará tramitar una consulta popular en la región del Darién para que los ciudadanos decidan si desean o no la construcción de un tren transoceánico.

“Una consulta de la población del Darién: el tren transoceánico. Que deberá ser elevado, porque si no, tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién, empieza y termina en el Darién, más o menos”, dijo el mandatario.

Petro agregó que él y su Gobierno harán caso a lo que decida la población de esta zona del país.

“Nosotros no podemos adelantar el proyecto, ni quien lo construya, ni la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores, si la población indígena y la población negra que habitan el territorio no lo deciden. Ustedes pueden decir sí o no, con sus ventajas que hay que conocerlas. La mayor ventaja sería una fuente propia de recursos del departamento del Chocó, que no viviría de Bogotá. Y las condiciones negativas porque también las tienen que pasar al traer esos contenedores del mundo al departamento”, agregó.

Según el mandatario, este proyecto deberá estar planteado en un mínimo de un mes para que su Gobierno haga la consulta y, posteriormente, se empiece con la construcción de la propuesta.