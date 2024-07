Presidente Petro posesionó a embajadores ante Chile y Estados Unidos

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó a los nuevos embajadores de Colombia en Chile y Estados Unidos, además del nuevo viceministro de Relaciones Exteriores.

En primer lugar, el mandatario le asignó las tareas al nuevo embajador en Washington, Daniel García Peña, y dejó claro cómo debe ser el relacionamiento con Estados Unidos, asegurando que la agenda ya no será el narcotráfico.

“(…) Nuestra agenda no es el narcotráfico, la cocaína se está descolombianizando, la sociedad norteamericana está cayendo en el fentanilo”, dijo.

“(…) El verdadero poder en este planeta es la vida. En eso creo que consiste nuestro relacionamiento internacional. Allá en Washington, donde ya no hay un Plan Colombia de aviones, donde lo que hemos planteado es una transición energética, donde nosotros somos los que ayudamos porque tenemos la capacidad de las energías limpias que ellos no tienen. Hemos planteado cambiar la deuda mundial por acción climática porque si no se extingue la humanidad”, añadió.

En segundo lugar, Petro le dio la bienvenida a Sebastián Guanumen a la Embajada de Colombia en Chile. En este punto, el mandatario resaltó la importancia de fortalecer los lazos entre los países de América Latina, para que el progresismo se fortalezca y sirva de contrapeso a lo que ha pasado en países como Argentina.

También, el presidente posesionó a Jorge Rojas como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Francisco Coy. Petro le pidió a Rojas hacer una diplomacia y una cancillería de puertas abiertas donde todos los colombianos y el mundo participen.

Por último, el presidente insistió que el tema central de la COP-16, que se va a desarrollar en la ciudad de Cali, es lograr una declaración a favor del cambio inmediato de deuda por acción climática.