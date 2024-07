Policía judicial descartó atentado contra el hermano del presidente Gustavo Petro

Peritos expertos de Policía Judicial descartaron que se hubiera perpetrado un atentado contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, en la mañana de este miércoles mientras la camioneta del esquema de seguridad se desplazaba por la Avenida Circunvalar en el barrio La Paz, en dirección sur-norte.

A esta conclusión llegaron los investigadores tras recopilar los videos de las cámaras de seguridad de la zona y en los que se observa al vehículo mientras se movilizaba por el lugar, pero no se ven personas alrededor.

Igualmente, peritos de balística informaron que no se trató de un ataque en el que se hubiera utilizado un arma de fuego. Por el contrario, señalaron que el impacto sobre la camioneta posiblemente fue realizado con un elemento contundente (piedra, canica u/o elemento similar).

En entrevista concedida a W Radio, el hermano del jefe de Estado se refirió a las inconformidades que han presentado diferentes integrantes de la familia presidencial con sus esquemas de seguridad en medio del ‘fuego amigo’ que se vive en Casa de Nariño.

“Sí, han venido pasando cosas. Uno necesita un esquema que te dé confianza y que no se presente ningún conflicto, y lo que ha pasado es que están rotando mucho a la gente. No es lo mismo que esté alguien varios años con usted y esta rotación debe ser para mejorar, pero el espacio de confianza se pierde; no es claro por qué lo hacen”, dijo.