Juan Fernando Petro sobre Rodrigo Ricaurte: “sé que está huyendo, por alguna razón será”

En diálogo con La W, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se refirió a las denuncias en su contra por parte de Rodrigo Ricaurte, director para las Américas de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

Según advirtió Ricaurte el pasado mes de marzo en Sigue La W, el hermano del mandatario supuestamente se habría aprovechado de la organización para pedir dinero. Además, anunció que mostraría todas las pruebas en su contra desde Miami, pero este hecho nunca sucedió.

“Desapareció absolutamente de la faz de la Tierra. Lo único que sé es que está huyendo, por alguna razón será (…) está huyendo de la justicia y se encuentra perdido. Por ahí mandó unos mensajes diciendo que se había equivocado, que si yo me podría reunir con él y yo no me voy a reunir con él por ahora. El tiempo me ha dado la razón”, indicó Petro sobre Ricaurte.

Además, recordó las declaraciones que Ricaurte formuló en su contra: “La opinión pública y el país escucharon todo lo que dijo en mi contra y cómo lo dijo, ni siquiera las palabras que usó sino la actitud, con ese odio acérrimo hacia mí. Ese no es mi cuento”.

Petro también aseguró que estas denuncias fueron el final de la Comisión: “Yo sabía que él estaba buscando otras cosas que no eran lo que nosotros estábamos haciendo en la Comisión. Tristemente, la Comisión muere y no debió haber sido así, estábamos haciendo procesos difíciles, estábamos siendo protagonistas de ese proceso serena y calladamente, sin hacer protagonismo y haciendo un trabajo que valía la pena”.

Cabe recordar que, en su momento, Ricaurte dijo lo siguiente: “Juan Fernando Petro fue un error para nosotros. Este farsante, mentiroso y embaucador pide plata, no es una persona decente ni correcta como trata de aparentar. Vamos a sacar a la luz pública la verdad de La Picota”.

Además, Ricaurte confirmó que Petro fue expulsado de la organización y que haberlo admitido fue un error, pues “nunca se dedicó a hacer los trabajos encomendados”.

En ese sentido, Ricaurte advirtió que Petro es “un mentiroso” por acusarlos de un delito relacionado con el narcotráfico: “Vamos a sacar la verdad de los 6.500 millones de pesos que les hicieron devolver”, afirmó en ese entonces el vocero de la organización sin ánimo de lucro.