Prensa panameña ‘calienta’ el partido ante Colombia: “lo sentimos por Luis Díaz y James”

Luego de haber clasificado como primera del Grupo D de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, la Selección Colombia enfrentará a Panamá en los cuartos de final y buscará su paso a las semifinales.

Colombia, ante la sensible baja de Jefferson Lerma por acumulación de tarjetas, basará su juego en referentes como los son James Rodríguez y Luis Díaz.

Por su parte, Panamá estará liderada por el delantero José Fajardo, quien fue uno de los destacados del conjunto canalero en las victorias ante Estados Unidos y Bolivia.

¿Qué piensa la prensa panameña del juego ante Colombia?

Aunque reconocen la jerarquía que tienen los jugadores colombianos y la racha positiva que tiene la Tricolor con 26 partidos invicta, aseguran que pueden eliminar a Colombia.

“Contento de que Colombia sea rival de Panamá, feliz de que sean ellos. No quería a Vinicius, no quería a Savinho, no quería a Raphina, no quería a Endrick; quería a Colombia que solo tiene dos futbolistas que brillan en esa selección: Luis Díaz y James Rodríguez”, señalaron.

“Si Panamá se concentra y es la que sacó testículos ante Bolivia y se le paró bonita a Uruguay, podemos soñar, tenemos derecho. Podemos eliminar a Colombia”, añadieron.

Por otro lado, otro de los panelistas aseguró que “Panamá está enchufada”, por lo que comentó que lo lamenta por James Rodríguez y ‘Lucho’ Díaz, pues Colombia quedará eliminada.

“Lo siento por los Muñoz, pero Panamá ganará 1-0″.

Otros periodistas panameños expresaron que el partido terminará en empate y los centroamericanos avanzarán de fase en los penales.

“El partido termina 0-0 y Orlando Mosquera la rompe en los penaltis y Panamá avanza”, sostuvo.

Es así como la mayoría de la prensa de Panamá coincide en que le ganarán a la Tricolor y se enfrentarán al ganador entre Uruguay y Brasil en las semifinales de la Copa América.

¿A qué hora es el partido entre Colombia y Panamá?

El juego entre la Tricolor y panameños por los cuartos de final de la Copa América iniciará a las 5:00 de la tarde hora Colombia.

Canal para ver el partido Colombia vs. Panamá

Los partidos de la Selección Colombia son narrados y analizados en vivo por Hernán Peláez y Martín De Francisco a través de la señal de nuestra página de internet www.wradio.com.co, nuestra aplicación y a través de los diales en Colombia.

En televisión, Caracol TV, RCN y Direc TV serán los canales que transmitan el partido.