Yo busco que a través de la fotografía me cuenten una buena historia: Sebas Moreno

El reconocido fotógrafo y creador de contenido colombiano Sebastián Moreno, conocido en redes sociales como ‘Sebas’ Moreno, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su carrera y el éxito que ha conseguido a través de sus historias.

Según comentó en la entrevista, su carrera como fotógrafo inició en 2017, “empecé a fotografiar celebridades, me contrataban para eventos y yo iba, pero sin pago, pero no me gustó el tema de las redes sociales y la farándula, así que decido salirme en 2019 de redes sociales y de la fotografía y me involucré en la construcción con mi papá”.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 fue un salto a la fama, “mi contenido nació en pandemia, entonces todo empezó en mi casa, hacia todo en mi barrio, con mis vecinos y mi familia, así empezó el contenido, pero no esperé que pasara todo esto, empecé a salir al supermercado y la gente me decía ‘ay, el de las fotos’. En pandemia alcancé a llegar a 200.000 seguidores”.

Sobre su contenido y la relevancia que tienen sus videos, Moreno aseguró que “lo que yo busco en la calle es una historia buena, que a través de la fotografía me cuente una historia chévere”. Y aunque ya lleva varios años en el medio, indicó que todavía le da muchos nervios salir a la calle e increpar a las personas para que les cuente su historia.

“Aun todavía me dan nervios, pero ahora me causa más tranquilidad que me pueden reconocer”, dijo.

Por otra parte, señaló que su primer video viral tuvo 10 millones de reproducciones, pero el que le cambió la vida fue una recopilación de fotografías a personas afros, “ese video tiene 30 millones de reproducciones y el más visto tiene 85 millones de reproducciones”.

Por último, destacó que en todos sus videos intento dejar “bien parada” a la persona que entrevista, “yo no sé nada de la persona que voy a fotografiar, pero me han pasado varios chicharrones detrás de cámaras”.

“Mi vida actualmente sigue siendo un sueño, el empezar por pagarle deudas a mi familia, sacarlos del barrio donde vivíamos, haber ido a Europa con la esposa, vivir donde vivo ahora, todo es un sueño”, puntualizó.

