Por gentrificación, estaría perdiéndose habitabilidad en el Centro Histórico de Cartagena

Cartagena

La reconstrucción urbana que se ha generado en el Centro Histórico de Cartagena, ante el acrecentamiento de la gentrificación, está llevando a residentes al punto de pedir ayuda frente al desplazamiento que aseguran han sido víctimas en los últimos años.

Afirman que, les está cambiando la condición de residente por visitantes, actualmente solo el 12% de los habitantes del barrio Getsemaní son residentes

“Siempre en los últimos momentos he estado contemplando que, cada vez que se muda un vecino regresan sillas y mesas”, expresó Miguel Caballero, representante del Colectivo Centro Histórico.

Aclaró que, muchos predios fueron recibidos por herencia.

“Creo que ningún humano tiene la condición para comprar una casa en Getsemaní, de aquí de Cartagena, ya las casas son de sociedades, porque los costos son elevadísimos, ya son sociedades que vienen de extranjero”, expresó Miguel Caballero, representante del Colectivo Centro Histórico.

Añadió, “nosotros teníamos un 85%- 86% de residentes, pongo el caso de Getsemaní, hoy no somos ni el 12%; creo que los que podemos tener ahí una vivienda nos hemos agarrado fuerte del bolillo y hemos hecho lo imposible para que no nos saquen de la casa. Las condiciones adversas que nos rodean no son temas de este debate, pero si los estímulos nos serian importantes para que la gente pueda por lo menos generar los recursos para conservar su casa”.

Sostuvo que tienen muchos elementos perturbadores, para garantizar la residencialidad de los predios en el Centro Histórico, “como la avalancha de negocios que se han establecido y que muchos no son compatibles con el uso residencial”.

“Consideramos que ese uso que se le están dando a unos predios que perturban, también deben resarcir para que la gente tenga unas condiciones especiales para la habitabilidad”, indicó.

Caballero siguió expresando que, residentes del Centro Histórico han sido embarcados en un plan de gentrificación que poco a poco los ha ido permeando. Plan de gentrificación que ahora está ingresando a otros sectores de Cartagena, generando desplazamiento de los ciudadanos por situaciones adversas.

“Por eso, de pronto es que cuando hablaban en las intervenciones de la caída de las compras del comercio, es que el visitante no viene a comprar viene a divertirse, vienen a otras cosas, aquí tres días; sobre todo, la cantidad de visitantes extranjeros que están llegando”, señaló.

Residentes del Centro Histórico instaron al gobierno distrital y a los concejales a promover la generación de estímulos para la habitabilidad en la zona, con el cual los ciudadanos pueden mantener su vivienda como residencial y no tuviese que recurrir a la venta.

“El llamado de atención o la invitación es que, desde este Concejo, se promueva la generación de estímulos para la habitabilidad en el Centro Histórico, en el acuerdo 041 de 2006 fueron contemplados y daban unas condiciones especiales para que la gente pudiese mantener su vivienda como residencial y no tuviese que recurrir a la venta. Porque tenemos muchos elementos perturbadores para garantizar la residencialidad en el Centro Histórico, como es la avalancha de negocios qué se han establecido y muchos no son compatibles con el uso residencial.”, dijo Miguel Caballero.

Puntualizó, “por eso consideramos que ese uso que se le están dando a unos predios que perturban, también deben resarcir para que la gente tenga unas condiciones especiales para la habitabilidad”.

“Radicamos un compendio de normas que podrían generar unos ajustes al estatuto tributario nuevo, para comenzar a generar estímulos que promuevan la re-habitabilidad del Centro Histórico y de los barrios como Torices, Daniel Lemaitre, Canapote, que van en esa senda. Incluso Bocagrande y Manga ya están tomados completamente, ya es lo comercial que lo residencial que se ve”, explicó.

Por su parte Florencio Ferrer, integrante de la junta de acción comunal del barrio Getsemaní, sostuvo que que años atrás se presentó un proyecto de acuerdo para disminuir los impuestos a residentes del Centro Histórico, pero el sector comercial ha crecido en estas zonas.

“En el año 2005 presentamos un proyecto de acuerdo para la exoneración del impuesto predial, hacía los residentes de carácter permanente en el Centro Histórico, para minimizar el impacto de la gentrificación. Ese acuerdo dio resultado, pero el crecimiento empresarial en el tema de la visión del desarrollo turístico y hotelero de la zona, se convirtió en otro elemento gentrificador, en el caso de que ya las viviendas de los residentes de Getsemaní tenían un valor agregado que venían con la exoneración del impuesto predial”, explicó.

En Cartagena señalan que, ante la gentrificación que viene expandiéndose, podría generarse la compra del Edificio Galeras De La Marina donde se encuentra ubicado el Concejo Distrital.

“En esos últimos momentos, nosotros hemos analizado que la cantidad de negocios que se están instalando en la Calle Larga, en la calle del Arsenal, también tendrán los ojos puestos sobre esta casa Galeras De La Marina, sería espectacular para poner una discoteca desde la visión del comerciante y tendríamos que irnos desplazando”, concluyó el representante del Colectivo Centro Histórico.

Ciudadanos que aun residen en el Centro Histórico, insisten en que la gentrificación en esta zona de la ciudad ha crecido, al punto de que espacios de uso residencial se están utilizando para el sector comercial, extendiéndose esta situación a otras partes de la ciudad.