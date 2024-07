¡Confirmado! Paul McCartney regresa a Colombia y se presentará en el estadio El Campín

Después de años de espera y semanas de rumores en redes sociales sin confirmar, este 8 de julio se confirmó la noticia: el ex-Beatle Paul McCartney regresará a Bogotá, en esta oportunidad para presentar su ‘Got Back Tour’ el próximo viernes 1 de noviembre en el Estadio El Campín.

A través de sus redes sociales y su página oficial, Paul McCartney hizo el anuncio con las siguientes palabras: “¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue muy especial y nos pareció una experiencia inmejorable, ¡pero sabemos que esta será aún más grande y mejor! La banda y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos para crear recuerdos juntos nuevamente”.

La gira del exBeatle, leyenda viva del rock, también pasará por países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

Según el portal PaulMcCartney.com, la preventa de la boletería será el miércoles 10 de julio a las 9:00 de la mañana, mientras que la venta general será el viernes 12 de julio a la misma hora.

Esta sería la segunda presentación de Paul McCartney en Colombia, tras el concierto que ofreció en el Estadio El Campín de Bogotá el 19 de abril de 2012 como parte de su gira ‘On the Run’.

En esa ocasión, McCartney interpretó algunas de las canciones más representativas de The Beatles, de Wings (su banda posterior a The Beatles) y de su carrera en solitario. El setlist incluyó clásicos como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Yesterday’, y ‘Live and Let Die’, entre otros.

El concierto fue bien recibido por el público colombiano debido a la energía y la interacción de McCartney.

En 2017, Paul McCartney tenía previsto ofrecer su segundo concierto en el país, en esta oportunidad en la ciudad de Medellín. Sin embargo, este fue cancelado, según la versión oficial, por “problemas logísticos”.

Rumores en 2023

En 2023, corrieron rumores de un posible concierto de Paul McCartney en Bogotá después de que la entonces secretaria de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, Catalina Valencia, anunciara recientemente la realización del evento. Sin embargo, W Radio confirmó en ese momento que este evento no se llevaría a cabo.

Inicialmente, la Secretaría de Cultura había mencionado que la empresa OCESA sería la encargada de organizar el concierto, pero esta compañía lo negó rotundamente. Ante esto, la secretaria de Cultura declaró que otro promotor de eventos se encargaría de llevar a cabo el espectáculo.

Al preguntar por el nombre de este promotor, la secretaria de Cultura no quiso revelar la información. En su lugar, indicó que el promotor haría los anuncios pertinentes sobre la fecha y lugar del concierto en un futuro cercano.

No obstante, W Radio se puso en contacto con Barry Marshall, promotor de los conciertos de Paul McCartney, quien desmintió la información proporcionada por la Secretaría de Cultura. Marshall afirmó que no se habían comunicado con él para organizar un concierto en Bogotá y se mostró sorprendido por las declaraciones de la funcionaria.