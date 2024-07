¿Quién es Wendy Sánchez? La ‘India de Colombia’ se roba el show en partidos de la Tricolor

Wendy Sánchez, conocida como la ‘India de Colombia’, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su vida y los llamativos vestuarios que, incluso, han llamado la atención de la prensa internacional.

De acuerdo con Sánchez, “yo tenía el penacho y ya había ido a varios partidos de la Selección con el penacho y con la camiseta de la Selección Colombia, pero allá hace mucho calor, así que decidí vestirme diferente, más destapada porque allá hace mucho calor”.

Explicando además que mandó a diseñar un body, “como a mí me gusta vestirme, lo mandé a hacer, pero no pensé que fuera a llamar tanto la atención.”

Por otra parte, señaló que no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección en la Copa América porque su visa está en trámite. “Si me dan la visa me voy de una para acompañar a mi equipo del alma”.

Asimismo, Sánchez mencionó que “la verdad yo voy mucho al gimnasio, también me operé, pero yo soy muy juiciosa con la alimentación siempre trato de comer cosas saludables para mantener la figura. Yo me operé los senos y me hice la liposucción”.

Por último, dijo que cuenta con todo el apoyo de su familia.

Escuche la entrevista completa a continuación:

