Es un acto de egoísmo: Petro sobre referendo de independencia fiscal en Antioquia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la propuesta que está impulsando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el Centro Democrático, basada en un referendo para independizar sus finanzas del gobierno central.

El mandatario aseguró que esta propuesta solo traería más pobreza al país.

“Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia”, dijo el mandatario.

Petro agregó que el país no está para admitir este tipo de propuestas.

“Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”, concluyó.