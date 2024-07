Pastrana denunció que el Gobierno retuvo su invitación a posesión del presidente de Panamá

El expresidente Andrés Pastrana denunció públicamente que la Cancillería de Luis Gilberto Murillo retuvo deliberadamente una invitación que le hizo el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para su toma de posesión.

Pastrana argumentó que esa retención tuvo como objetivo impedir su asistencia debido a su condición de opositor al actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una carta dirigida a la Cancillería, Pastrana contó que el día 22 de mayo le fue enviada la invitación a través de ese Ministerio, como lo piden las normas protocolarias internacionales en su condición de expresidente, pero se la entregaron tarde.

El expresidente subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía la “obligación protocolaria” de hacerle llegar la invitación de inmediato. Según Pastrana, esta es una cuestión de “reglas de cortesía elemental y de buenas maneras” que deben guiar el manejo de las relaciones, especialmente en eventos de relevancia internacional.

Pastrana afirmó que, lamentablemente, la invitación le fue entregada apenas unas horas antes de la posesión, el 28 de junio, lo que le impidió asistir al evento. “Me parece obvio que la retención de la invitación tuvo como propósito impedirme participar” indicó.

El expresidente también dijo que estos comportamientos no le disuadirán de continuar oponiéndose al Gobierno: “Estas actitudes, tan poco elegantes y democráticas, no me impedirán seguir ejerciendo mi derecho a oponerme a las nefastas políticas del Gobierno al que usted pertenece”, fue el mensaje al canciller.