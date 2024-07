Petro cuestionó sanción de funcionarios por nombramiento de embajador en México

La procuradora no es la que puede catalogar a un líder estudiantil de si es líder o no. Conocí a Moisés como líder estudiantil y por eso lo nombre embajador ante México.



Acostumbrados a que los cargos diplomáticos sean de los hijos de la oligarquía no aguantan que nos… https://t.co/Mx3VD2FDR0