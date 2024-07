“Procuradora, disimule que hace política en su cargo”: Moisés Ninco, embajador en México

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, se pronunció rechazando la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar con 10 meses de suspensión al exministro de Ciencia, Arturo Luna y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique.

Dicha sanción se impuso porque, en concepto del Ministerio Público, erraron al examinar la hoja de vida de Ninco para nombrarlo en la Embajada, ya que no cumplía con los requisitos para ejercer este cargo en la representación diplomática

“La Procuraduría decide sancionar a dos funcionarios por mi nombramiento porque ‘no se me puede catalogar como un líder juvenil’. Que nuestro liderazgo no guste al uribismo no es sorpresa, pero esto ya es ridículo”, expresó Ninco Daza.

Además, hizo un llamado a la procuradora Margarita Cabello, al advertir: “Disimule que hace política desde su cargo”.

Cabe recordar que el 16 de enero de 2023, la entonces rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, advirtió que el señor Álvaro Moisés Ninco no tenía méritos para ser embajador en México.

Según Montoya, “su experiencia laboral (…) no es indicada para el papel fundamental que asumiría el señor Álvaro Moisés Ninco Daza, si se tiene en cuenta la responsabilidad con el país de Estados Unidos Mexicanos y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros”.