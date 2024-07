El próximo 15 de julio el Gobierno decidirá si continúa o no con el cese al fuego con EMC

Tras la difícil situación de orden público que vive el país, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el próximo 15 de julio el Gobierno decidirá si continúa o no con el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Hay que tomar una decisión frente al cese bilateral al fuego con las estructuras del EMC. Lo que acordamos con las plataformas de derechos humanos es que durante toda la tarde hoy y durante estos días vamos a recibir toda la información y opiniones de organizaciones porque son insumos fundamentales a la hora de tomar una decisión el 15 frente a esas distintas estructuras armadas”, dijo el ministro.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno no tolerará más ataques armados contra la población civil.

“Lo que no puede suceder y no se puede tolerar es que sigan estas estructuras armadas sigan asesinando a líderes y a excombatientes que dejaron las armas y cumplieron con el Estado colombiano. El Estado no puede seguir tolerando eso y ese era un tema fundamental en cualquier decisión”, agregó.