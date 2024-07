¿Están incumpliendo? Declárele el incumplimiento: Erasmo Zuleta sobre contrato de Caregato

Montería

En el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el pasado 11 de julio en Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta hizo un llamado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, para que se tomen medidas inmediatas frente al contrato de más de $70.000 millones que se ejecuta en el boquete ‘Caregato’ en el río Cauca.

“Nosotros como alcaldes y gobernadores estamos del lado suyo (Carlos Carrillo), porque nosotros tenemos que llevarle soluciones a la gente, pero hoy con el tema de La Mojana y el cierre de Caregato queremos una respuesta concreta. ¿Están incumpliendo? Declárele incumplimiento, que eso es fácil; y si la interventoría dice que incumplió y la supervisión dice que incumplió, mañana está liquidado, pero no podemos esperar el 27 de noviembre, cinco meses y decir: no, no lo vamos a cerrar”, sostuvo el mandatario departamental.

“Declaren el incumplimiento, pero nosotros tenemos que decirle algo a la gente. No sé si los alcaldes y gobernadores están de acuerdo con eso que estoy diciendo, pero avancemos en eso, yo lo acompaño y respaldo en su decisión”, manifestó el gobernador al director de la UNGRD.

En el caso de Ayapel, Córdoba, cerca de 2.500 familias están damnificadas por las inundaciones generadas por el chorro ‘Caregato’.

El gobernador sugirió que en el escenario en que se declare un posible incumplimiento, se avance con los equipos técnicos de las gobernaciones para desarrollar un nuevo proyecto en un plazo de dos a cuatro meses. Además, propuso que la Unidad de Riesgo inicie un nuevo proceso para cerrar ‘Caregato’ en este mismo periodo.

“Propongo que, desde la Gobernación de Córdoba, junto con las gobernaciones de Sucre y Bolívar, utilicemos nuestros equipos técnicos de las Secretarías de Planeación, Infraestructura y Riesgo para realizar una visita y realizar un nuevo estudio de diseño”, añadió el mandatario.

“Necesitamos dar una fecha concreta a la gente y aclarar la situación actual del contrato, aunque no lo conozco ni deseo conocerlo, pero ahora es necesario para informar a la comunidad que el contrato será liquidado y se sacará uno nuevo”, concluyó Zuleta Bechara.

Por su parte, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, manifestó su intención de abordar las problemáticas puntuales de Córdoba en un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que será citado la próxima semana y al cual asistiría para hacer un barrido de la situación invernal que vive esta sección del país.