Gremio gastronómico del Cauca, en crisis por la violencia: más de 6.000 empleos en riesgo

El presidente de la Asociación de Restaurantes del Cauca, Juan Pablo Piedrahita, pasó por los micrófonos de La W Radio para evidenciar la grave crisis que vive el sector gastronómico de la región como consecuencia de la violencia.

En este espacio, resaltó que las alteraciones al orden público ponen en riesgo los más de 6 mil empleos directos e indirectos que generan los restaurantes, debido a la guerra, los retenes de la guerrilla, los bloqueos y la instalación de cilindros bomba, situaciones que afectan la economía local.

Piedrahita afirmó que se suman a la petición de senadores al Gobierno nacional, departamental y municipal para que se declare la emergencia económica en el Cauca y así poder solventar los negocios. La petición también pretende que Popayán sea incluido entre las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, Zomac.

“Las ventas han disminuido entre un 35 y un 40%, es una locura; se ha reducido el número de empleados y, en muchos casos, la nómina ha quedado conformada por dos personas, situación que nos parte el alma”, señaló.

Como consecuencia, afirmó el dirigente de la asociación, que muchos negocios y emprendimientos se han ido de la región.

“El gremio de los restaurantes somos resilientes y estamos aguantando para sacar adelante a Popayán”, recalcó.

Además, agregó que “el 30% del sector ya no puede más; están en riesgo de quiebra y ya no pueden pagar la nómina. No hay recursos para sacar y pagar créditos. Lo que necesitamos es trabajar y poder producir”.

La situación se complica porque los dirigentes de los restaurantes no han podido reunirse con las autoridades locales y departamentales para tomar determinaciones; sin embargo, están buscando soluciones con la Secretaría de Desarrollo del Cauca y a través de alianzas con los sectores campesinos.