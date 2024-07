Corrupción no tiene ideología y debe acabarse caiga quien caiga: representante petrista

El ventilador de la confesión de Olmedo López salpicando a altos funcionarios como al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, provoca un golpe político al interior del Pacto Histórico.

En diálogo con Sigue La W, el representante a la Cámara del Pacto Histórico Gabriel Becerra aseguró que el presidente Gustavo Petro ha sido tajante en afirmar que no se puede permitir la corrupción.

“El presidente Petro a diferencia de otros gobiernos, no ha tenido problema en pedir que se hagan todas las investigaciones incluso incluso a su propio hijo. En segundo lugar, en asumir responsabilidades políticas”, aseguró.

“(...) El exdirector del DPS o los congresistas involucrados con el señor Pierre y Ciro, yo no he visto a nadie asumiendo una responsabilidad política. El presidente ha dicho ‘yo asumo la responsabilidad política por el nombramiento de este señor Olmedo’, pero le pido a la justicia que investigue. Ese es un tema innegociable para combatir la corrupción que es una cultura política que se basa en la transacción y eso tiene que acabarse caiga quien tenga que caer. La corrupción no tiene ideología y la Corte debe ser muy rigurosa”, aseguró.

Sin embargo, Gabriel Becerra afirmó que no por la confesión de Olmedo se puede responsabilizar de corrupción al presidente y a todo el proyecto político:

“Si las reformas son a punta de mermelada entonces no debió haberse caído la reforma a la salud, educación, debió haber pasado la laboral (...) La tragedia y lacra de la corrupción debe ser rechazada independientemente de quiénes son los responsables. Ningún gobierno ha sido ajeno a hechos de este tipo, pero lo que hasta el momento se está investigando no puede concluir que el Pacto Histórico o que el mismo gobierno o el presidente, están comprometidos”, aseguró.

¿Qué dice la oposición?

El concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, aseguró que la corrupción se ha presentado en varios gobiernos y está de acuerdo en que se asuma la responsabilidad política.

“A quien cojan en temas de corrupción sea de mi partido u otro tiene que pagar y en eso yo siempre he sido claro lo dije en el caso de Ciro Ramírez y Pierre García y lo voy a decir en todos los casos. Creo que la corrupción en todos los partidos debe desterrarse y en eso estoy de acuerdo”.

Sin embargo, criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro por alianzas cuestionadas y por vender en campaña un ideal de Cambio que hoy, según él, se desdibuja.

“El problema es que ellos le vendieron el cuentico al país que iban a cambiar todo y que ellos eran impolutos, que no hacían alianzas y que eran el cambio, aquí no hay cambio, es la continuación de los de siempre, quieren reformar al país con las mismas mañanas de siempre, pero lo peor es que tratan de excusar a quienes les hicieron (...) No traten de engañar a la gente, la reforma a la educación se cayó porque ustedes la dejaron”, aseguró Briceño.