Primera División del Ejército entrega balance del primer semestre en la región Caribe

La Primera División del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, junto a sus unidades militares integradas por la Segunda Brigada, la Décima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Marte y la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana, con jurisdicción en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y en el sur del departamento de Bolívar, han obtenido importantes resultados en lo corrido del primer semestre del 2024 en contra de los diferentes factores de inestabilidad que convergen en el norte del país.

Según el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, brigadier general, Royer Gómez las zonas de mayor impacto en materia de extorsión en el departamento son Ciénaga, Zona Bananera, Pivijay, Fundación y Aracataca; sin embargo, aclaró que alrededor del 70% de las amenazas no provienen de grupos armados organizados, sino, de delincuencia común y desde centro carcelario.

En cuanto al reclutamiento de menores, manifestó que muchos de ellos son llevados a zonas como el sur de Bolívar bajo engaños, “un joven que dijo, a mí me trajeron engañado, me dijeron que venía a trabajar en una mina y luego me entregaron un uniforme y un fusil, sin ningún entrenamiento me mandaron a confrontar al ELN, se están aprovechando de muchos niños”, aseguró el comandante.

Por otro lado, se refirió a que, en el Magdalena, no se ha confirmado presencia del ELN, pero si hay otras dos organizaciones, ‘Pachencas’ y ´Clan del Golfo’, “Los Pachencas, han sido una organización que se ha venido golpeando de manera sistemática por parte de la Fuerza Pública, hubo unas capturas que golpearon el sistema de mando de la organización”, precisó.

Las operaciones militares de las tropas han logrado a la fecha la captura de 576 sujetos vinculados con la delincuencia común, 152 personas señaladas de hacer parte del grupo armado organizado GAO Clan del Golfo, 5 individuos vinculados con bandas locales, 33 miembros del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Pachencas y 4 sujetos que pertenecerían a la estructura del GAO ELN. De igual manera, la muerte en desarrollo de operaciones militares de 4 personas comprometidas con estas organizaciones al margen de la ley.