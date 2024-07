Es una Consejería de puertas abiertas: consejera Luz M. Múnera por quejas de gobernadores

La alta consejera para las Regiones, Luz María Múnera, respondió a las quejas que varios gobernadores y alcaldes han expuesto y en las que aseguran que no han podido tener acceso a la alta funcionaria para exponer las difíciles situaciones que se presentan en el territorio.

Múnera aseguró que su dependencia es de puertas abiertas y que siempre está dispuesta a atender las solicitudes de todos los mandatarios departamentales y municipales.

Le puede interesar Yo no accedí a ninguno de los computadores: consejera Múnera tras pérdidas de discos duros

“Es una Consejería con las puertas de par en par. Hay un poco de molestia, un día antes me informan que hay reunión de gobernadores en Córdoba y no hay vuelo entre La Guajira y Córdoba, entre Riohacha, y algún gobernador me dijo, ‘pues nosotros le ponemos un vuelo chárter para que vaya’, y obviamente quienes me conocen saben que ese tipo de cosas me aterran. Le dije ‘nos vemos la próxima’, mientras tanto cualquier gobernador que quiera hablar conmigo tendrá una cita en mi oficina en las puertas abiertas, pero un vuelo chárter, no. Yo no sé cuánto cuesta eso, cinco o seis mil millones, no sé, pero eso es plata pública. Quien quiera conversar conmigo, aquí estoy”, puntualizó.

Por último, la consejera agregó que no tiene ninguna solicitud de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien en los micrófonos de W Radio aseguró que no había podido acceder a Múnera.

“A mi oficina no ha venido, no ha llamado a pedir una reunión. Si la gobernadora del Meta quiere venir a mi oficina, las puertas están abiertas. Yo no puedo dar respuestas sobre el resto de las entidades de la Presidencia, pero sí sobre la mía. Estas puertas están abiertas y qué rico poder conversar con ella, porque esa parte del país para nosotros es bien importante”, concluyó.