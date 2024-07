Presidente Petro salió en defensa del ministro de Hacienda: “no se ha robado un peso”

El presidente Gustavo Petro salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, indicando que su función era asegurar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito gestionara los dineros para pagar la deuda adquirida durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

El mandatario lo calificó como “un hombre honesto”, recalcando que “no se ha robado un peso, no tiene dinero, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino que intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”.

El jefe de Estado advirtió que expulsará a cualquier corrupto de su gobierno, tal como hizo con Olmedo López, exdirector de la UNGRD. También criticó la “doble moral” de algunos congresistas que ahora cuestionan las solicitudes, al ministro de Hacienda, de proyectos para sus regiones, práctica que ha sido común durante dos siglos.

“Ahora sí es malo porque le pidieron al ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos al señor Rudolf Hommes en el gobierno de César Gaviria o al señor Juan Manuel Santos en el gobierno de Andrés Pastrana o los miles de millones, billones, que salieron de las regalías OCAD PAZ y las regalías en general durante el gobierno de Duque”, señaló.

También dijo que de no haberse aprobado la ampliación del cupo de endeudamiento, que hoy tiene en el ojo del huracán a Bonilla, el país no podría pagar la deuda adquirida por el gobierno anterior, lo que llevaría a una crisis económica nacional similar a la de Argentina.

“Me convierto en un Milei argentino echando a medio Estado”, dijo.