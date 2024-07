‘Colombia canta y encanta’ cumple 20 años: fundadora contó los detalles sobre su gira

En el año 2003, Silvia Zapata, luego de una carrera de 20 años interpretando las músicas folclóricas y representando a Colombia, decide crear a ‘Colombia Canta y Encanta’, una escuela que busca potenciaran su crecimiento personal para compartirlo con el mundo entero.

Así, Silvia pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre los 20 años que está cumpliendo la escuela ‘Colombia canta y encanta’ y su gira por el mundo.

‘Colombia canta y encanta’

“Son niños que recibimos desde los 4 años en nuestra escuela ‘Colombia canta y encanta’ donde los introducimos a las vibraciones de las regiones de nuestro país”, comentó la fundadora.

Propuestas entre lo moderno y lo pasado

“Tenemos énfasis en los sonidos colombianos, pero se trabaja también con las baladas, lo único que no implementamos son los sonidos urbanos, no porque estemos en contra, sino que las vibraciones de esta música no se prestan para la labor educativa. Nuestro trabajo es que los muchachos se enamoren del país”, dijo Silvia.

Integrantes y experiencia

“Contamos con un grupo de 17 niños y jóvenes que cantan y actúan. Este es el resultado de lo que han venido trabajando desde que tienen 4 años. Además, contamos con 120 niños aprendiendo música con ejercicios que nosotros mismos creamos a partir de una pedagogía especial”, mencionó la compositora.

¿Cuándo estarán en Colombia?

“Desde hace 10 días ‘Colombia canta y encanta’ se encuentran en gira en los estados de Miami, Orlando y Atlanta (Estados Unidos). Mañana 21 de julio estarán regresando a Colombia y nos dirigiremos a Chile. Finalmente, en septiembre cerraremos nuestra celebración de 20 años con una programación espacial para todos los colombianos”, comentó la fundadora.

Escuche la entrevista completa a continuación: