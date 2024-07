J. D. Vance criticó a Harris en su primer mitin en solitario: No tiene gratitud hacia EE.UU

J.D. Vance. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) / Anna Moneymaker

El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, aprovechó este lunes su primer mitin en solitario para reprochar a la actual vicepresidenta de Estados Unidos y aspirante presidencial demócrata, Kamala Harris, el, según dijo, haber mentido sobre el estado del mandatario Joe Biden y no amar lo suficiente el país.

Vance, que el lunes de la semana pasada fue nombrado ‘número dos’ del candidato republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), en la contienda electoral, eligió como escenario Middletown (Ohio), su ciudad natal.

“Cuando la veo dar un discurso y hablar sobre la historia de este país no lo hace con apreciación, sino con condena. (...) No todo es perfecto ni lo va a ser, pero si vas a liderar este país deberías sentirte agradecida por ello. Deberías tener gratitud, y nunca he sentido que la tenga”, dijo sobre Harris.

Vance, de 39 años, puso también en el foco de su crítica que la vicepresidenta y el resto del liderazgo demócrata ocultaran, en su opinión, el deterioro de Biden, de 81 años y que el domingo renunció a buscar la reelección tras las presiones internas y externas.

“Kamala Harris mintió sobre eso. Mis colegas senadores demócratas mintieron sobre eso, como también los medios. Todo el mundo que veía a Joe Biden sabía que no era capaz de hacer el trabajo. Y durante tres años no dijeron nada, hasta que se convirtió en un peso muerto político. Esa no es manera de gestionar un partido. Es un insulto a los votantes”, sostuvo.

El elegido por Trump añadió que tanto él como el exmandatario van a “trabajar duro” para asegurarse los votos el próximo 5 de noviembre.

“Vamos a pelear por cada trabajador de este país”, apuntó Vance, que utiliza a menudo sus orígenes humildes para alegar que va a esforzarse por los más desfavorecidos y no va a olvidar nunca de dónde procede.

Su discurso mantuvo la misma retórica antimigratoria y patriota del magnate republicano: “Vamos a cerrar la frontera. Vamos a poner a los ciudadanos estadounidenses primero porque eso es para lo que los estadounidenses nos van a elegir. Se trata de sentido común”, concluyó.