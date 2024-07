La Mojana: trabajos de cierre en ‘Caregato’ se encuentran suspendidos

Montería

Los trabajos de cierre del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca se encontrarían suspendidos desde hace 15 días, según información obtenida por miembros de la comunidad de la subregión de La Mojana, afectados por las inundaciones que se registran por este chorro, ubicado en el municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar.

“Los niveles del río están sumamente bajos, no hay excusa para no continuar con los trabajos. Entendemos que el contratista está asfixiado económicamente, no nos consta eso, no sabemos cuáles son los términos de ese contrato, pero considero que el Gobierno Nacional debería ser más responsable con miles de familias damnificadas que venimos enfrentando esto hace tres años y ponerse de acuerdo con el contratista”, sostuvo para La W, José Monterroza, habitante de la subregión de Las Mojana.

Asimismo, insistió en que “si ese contratista no le gusta, no le parece, pues que tome las medidas que sean necesarias, pero cerrar eso (Caregato)”.

Frente a lo expuesto, La W vía WhatsApp también contactó al contratista (Consorcio RCG), quien explicó que requieren un pago o abono del mismo para continuar con los trabajos en ‘Caregato’.

“Nunca nos pagaron, tristemente y no se ha tenido acompañamiento de la entidad para resolver muchísimos temas”, señaló el ingeniero Germán Serrano.

En ese sentido, manifestó que “esa es una de las razones, 8 meses sin desembolso alguno, pero cuando no hay comunicación con la entidad contratante para resolver los temas técnicos y administrativos, cuando hay tanta incertidumbre que no sabemos para dónde vamos…es difícil avanzar”.

“Nosotros manifestamos que, si al menos, nos abonara algo de lo pendiente podríamos lograr cortar flujo, teniendo la caja para las bolsas especiales y avanzar con el espolón. Estamos a muy bajo ritmo, la verdad hace 15 días, pero no parados del todo”, agregó.

Recientemente, el contratista informó que se ha logrado ejecutar $70.000 millones, incluyendo el giro realizado por la UNGRD por un valor de $25.000 millones. Sin embargo, requerirían el pago de unos $45.000 millones para continuar con los trabajos.

Nuevas reacciones desde la UNGRD:

Tras lo expuesto, La W nuevamente consultó este 22 de julio con la UNGRD, la cual insistió en que “en comunicación enviada al interventor el pasado 18 de junio, el contratista advirtió que las obras en ‘Caregato’ se suspendieron debido a las condiciones adversas causadas por el aumento del caudal del río Cauca. En esta, el contratista explica que no es posible continuar con el lanzamiento de bolsas de arena en el sector del boquete hasta que el caudal disminuya de manera sostenible durante varios días consecutivos”.

“El contratista también destacó que el aumento del caudal del río Cauca incrementa la velocidad del agua, la socavación y la capacidad de arrastre de materiales, lo cual pone en riesgo la integridad de las obras. Por esta razón, se decidió suspender el lanzamiento de bolsas de arena de 17 toneladas, método definido para cerrar el paso del agua en el boquete. El que anuncia oficialmente la suspensión de obras es el contratista y por razones técnicas, es decir, por el aumento del caudal del río Cauca, no financieras”, puntualiza.

“Ahora bien, en relación con los pagos solicitados por el contratista, la UNGRD aclaró que se trata de un contrato a precios unitarios. Aunque el avance del plazo es del 55%, la ejecución de la obra no es proporcional. El contratista tiene la obligación legal de demostrar técnicamente las cantidades de obra ejecutadas a través de estudios de batimetría. La UNGRD ha devuelto dos actas de obra solicitando evidencia técnica e información complementaria para verificar los avances”, agregó.

Cabe recordar que, la subregión de La Mojana está conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.