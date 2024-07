Fiscalía no está haciendo concesión graciosa a favor de nadie: fiscal Camargo sobre UNGRD

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a los críticos que han señalado que después de varios meses no hay resultados concretos sobre la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyos protagonistas son Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘el pastuso’, quienes recientemente presentaron propuestas sobre las penas que purgarían por sus acciones

Sin embargo, la jefe del ente investigador y acusador en Colombia señaló que no hay ninguna concesión y que en este caso no solo se investiga la compra de los carrotanques para llevar agua potable a las comunidades apartadas de La Guajira, sino que también hay más contratos y hechos de corrupción que se están escudriñando.

“Hace no más de dos meses esos mismos implicados hablaban de que querían principios de oportunidad con inmunidad total; por todo lo que pasó en la UNGRD ese no es el escenario en el que estamos, la Fiscalía aquí no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie, se está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite y espero que sea una investigación que favorezca la verdad en el país que tanta falta nos hace”, afirmó Camargo.

También se refirió a las críticas que varios sectores han hecho a las propuestas que en medio de la negociación han hecho los principales involucrados en este caso de corrupción.

Olmedo López, quien hasta finales del pasado mes de febrero ocupó el cargo de director de la entidad, le propuso a la Fiscalía devolver 1.100 millones de pesos y pagar 70 meses de prisión, es decir 5 años y 8 meses, solo por el caso de los carrotanques en La Guajira.

Luis Eduardo López, conocido como ‘el pastuso’, planteó reintegrar al Estado 4.232 millones de pesos y pagar una sentencia condenatoria de 4 años de cárcel.

Sneyder Pinilla le propuso a la Fiscalía General de la Nación, como parte de la negociación de un principio de oportunidad y un preacuerdo, purgar cinco años de prisión y devolver 292 millones de pesos en reparación por las faltas cometidas.

Sobre esto, la fiscal señaló que “yo siento un malestar en cuanto a las revelaciones que han hecho estos colaboradores sobre los montos de pena, que no son definitivos, pero que a alguna parte de la sociedad le parece poco; nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años, ni de 18, ni de 10. Naturalmente quien se sienta a negociar quiere una rebaja de pena. Eso es una sentencia preacordada, que no es igual a impunidad”.

La fiscal general también informó que se han adelantado 154 actividades de investigación para corroborar las versiones entregadas por Sneyder Pinilla y Olmedo López sobre el desfalco a la UNGRD y en las que salpicaron a congresistas, ministros, exministros y funcionarios del alto gobierno.

“He escuchado comentarios de cómo nos demoramos tanto si ellos desde el principio han reconocido ser autores. Les quiero contar que las cosas que nos han contado han implicado 154 actividades de investigación de la Fiscalía para corroborar los hechos. Entre órdenes de policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantías y actividades de carácter de investigación financiera asociadas a la información que nos han dado. Esto es un trabajo tremendamente amplio”, aseguró Camargo.

Además, agregó que “estos procesos son muy complejos porque independientemente de que dos personas digan que son culpables y quieran obtener unas rebajas o beneficios a partir de la información que otorgan, la Fiscalía tiene un deber indeclinable y es el de efectuar las verificaciones de rigor”.

Camargo dijo también que la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, que se formalizará el próximo jueves 25 de julio ante un juez de la República, se centrará únicamente en las irregularidades halladas en la adquisición de los carrotanques, pero dijo que la investigación es mucho más extensa y no descartó que haya más imputaciones sobre hechos graves de corrupción que hasta ahora permanecen ocultos.

“Nuestra investigación no concluye ahí. La investigación es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido y muchas cosas que no se han conocido que sucedieron en la UNGRD”, concluyó la jefe de la Fiscalía en Colombia.