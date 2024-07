Encuestas en Venezuela han desarrollado sesgos: académico sobre elecciones en ese país

Este domingo 28 de julio llega la ‘hora cero’ en Venezuela para conocer si el país vecino cambia de Gobierno o se mantiene con el mismo tras las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en esa zona del mundo.

Así las cosas, Francisco Rodríguez, economista y profesor de la Escuela Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los comicios que se acercan para Venezuela.

El académico Rodríguez inició analizando el panorama electoral de Venezuela con las encuestas, que estarían mostrando que Nicolás Maduro no ganaría estos comicios.

“Estas encuestas pueden divulgar una realidad distinta a la que se puede preparar en otros tipos de análisis en Venezuela (...) Las encuestas en Venezuela han desarrollado lo que en la literatura y en términos estadísticos llamamos un sesgo significativo. Ese sesgo implica una sobrepredicción del voto opositor”, comentó.

A su vez, añadió que “los números que dan en las proyecciones electorales que se hacen con base en los resultados de las encuestas han tendido sistemáticamente a lo largo de los últimos 10 años a sobreestimar el voto opositor”.

Destacó, por otro lado, que su posición es clara y piensa “que el Gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario, es un gobierno dictatorial. Creo que ha incurrido en violaciones de Derechos Humanos muy fuertes”.

Y es que para el académico estos no son unos comicios normales, “ no son unas elecciones justas y libres”, sino más bien “lo que se llama unas elecciones semi competitivas ”. Lo anterior, porque según explicó, “las condiciones electorales no han mejorado en Venezuela, las condiciones electorales incluso se pueden haber deteriorado”.

“Un presidente como Nicolás Maduro sería muy improbable que ganase una elección libre, justa, bajo condiciones idóneas. Pero eso no es lo que estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de si puede ganar estas elecciones, y ahí es que sí”, subrayó.

El académico, en esa línea, advirtió: “no subestimen la capacidad que tendría Maduro de ganar estas elecciones”.

Finalmente, resaltó que en caso de una hipotética derrota de Maduro en estas elecciones no tiene duda de que “no va a reconocer el resultado y va a buscar una forma de desconocer el resultado y el problema fundamental”.

Escuche la entrevista completa a continuación: