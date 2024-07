Al médico se le debe exigir, pero con respeto: Dr. Jaramillo por denuncias en la Javeriana

Carlos Jaramillo, uno de los médicos más reconocidos e importantes del país, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las denuncias que se han registrado por presuntos maltratos en la residencia de cirugía de la Universidad Javeriana, esto tras el suicidio de Catalina Gutiérrez Zuluaga.

En primer lugar, Jaramillo comentó que construyó toda su carrera para ser cirujano, pero no lo hizo. “Lo único que me hace falta en la vida es operar, me hace falta la vida de operar”, dijo.

Asimismo, señaló que “en el papel dicen que las actividades arrancan a las 7 de la mañana, pero no dicen que ya debemos tener listo para esa hora, a nadie le establecen por escrito que uno debe llegar a las 4 de la mañana para tener todo listo para las 7. En el papel dice que el horario de salida es hacia las 6 de la tarde, pero si el instructor dice que hay que pasar revista dos horas más, hay que hacerlo”.

De esta manera, indicó que estas situaciones se han normalizado tanto que por eso nadie lo denuncia, “todo esto se vuelve una cosa sistemática, uno es un estudiante que está pagando para aprender, pero si no hay tiempo para almorzar eso es normal porque la residencia es algo de resistencia y de rigor”.

El doctor también explicó que hacer ver mal a un residente es muy fácil, “cuando uno está operando a uno le dicen que uno no sabe operar, que uno es manco. Esta es la forma de ir tejiendo el maltrato. Un cirujano debe saber teoría y debe saber operar. Si a una persona a la que le están violando el tiempo que tiene que trabajar y los están humillado cómo pretenden que aprenda un estudiante que está pagando para eso”.

Añadiendo que “eso no pasa solamente en la Universidad Javeriana, eso pasa en universidades del mundo, pero se nos volvió normal”.

Por otra parte, fue claro al decir que “la formación médica debe ser exigente, al médico se le debe exigir saber y saber proceder, pero por supuesto con respeto”.

