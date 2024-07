¿Cómo desactivar el círculo azul de Inteligencia Artificial en WhatsApp?

Cada vez, WhatsApp genera más herramientas tecnológicas en su funcionalidad haciendo que todos sus usuarios se sientan más conectados pese a estar a muchos kilómetros de distancia. Esto, se ha resumido en agregar funciones de llamadas, videollamadas, stickers, notas de voz, videos cortos y demás.

Sin embargo, más allá de la conectividad que hay entre un usuario y otro, WhatsApp ha dado un gran paso tecnológicamente al agregar la famosa Inteligencia Artificial que ha llegado para facilitar millones de tareas del ser humano.

La IA, que está presente en muchos ámbitos, realizando actividades cotidianas desde la resolución de problemas y creaciones de historias, hasta la creación de personas tecnológicas con ciertas características y creaciones de voces, ha llegado a WhatsApp.

La aplicación de mensajería instantánea, que es una de las más populares a nivel mundial, creó su propio chatbot de IA, diseñado para dar solución a varias preguntar, crear poemas, dejar frases motivacionales, ofrecer sugerencias, y más, lo que ayuda a facilitar la interacción con la aplicación.

De acuerdo con WhatsApp, “la inteligencia artificial genera los mensajes de Meta AI mediante una tecnología de Meta en respuesta a las indicaciones y los mensajes que envía a la IA. Los mensajes de IA son diferentes de los mensajes personales”.

Meta IA en WhatsApp

Se trata del circulito azul que aparece en WhatsApp, que si bien, para muchos ha sido novedoso y una herramienta muy útil, para otros es algo muy molesto e innecesario, por lo que buscan la manera de desactivarlo.

No obstante, es de tener en cuenta que, la herramienta no puede eliminarse por completo, pero sí hay un paso a paso que ayudará a que este famoso circulo azul no sea tan notorio.