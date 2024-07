Venezuela cerró sus fronteras con Colombia

Cúcuta

Atrapados, así quedaron decenas de venezolanos que llegaron hasta Norte de Santander para cruzar este viernes los puentes fronterizos, pero al intentar hacerlo, se encontraron con vallas de la guardia venezolanos que impedían su ingreso.

#NoticiaW | Este es el panorama que se vive a esta hora desde el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario con San Antonio, en Venezuela.



Desde la media noche las autoridades venezolanas cerraron estos pasos fronterizos y decenas de personas se… pic.twitter.com/rEty3hcUIy — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2024

W Radio dialogó con algunos de los viajeros, quienes expusieron su drama. Varios intentaban llegar a Venezuela para llevar medicamentos a sus seres queridos que están enfermos, otros viajaron desde el interior del país, Ecuador y Perú para ir a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, solo alcanzaron a llegar hasta la línea limítrofe.

Más información Más de 900 hombres del Ejército custodiarán trochas durante jornada electoral en Venezuela

“Yo vengo desde Ipiales y llegué a las dos de la mañana. Acá había un señor que venía desde Bucaramanga, los dos tratamos de cruzar, pero cuando llegamos a la mitad del puente los guardias venezolanos nos apuntaron con sus armas y nos negaron el ingreso” dijo una mujer quien se identificó como Katiuska.

Más información Aumenta llegada de venezolanos a la terminal de transportes de Cúcuta

“Yo vengo desde Bogotá, tengo a un familiar enfermó en Venezuela, constantemente le envío medicamentos porque allá poco se encuentra. Hoy traje yo esos medicamentos y quería ingresar para votar, pero no lo logré. Ahora no sé qué hacer, algunos dicen que van a dejar pasar, otros que mejor lo intentemos por las trochas, no sé que hacer” dijo Julio García.

#NorteDeSantander | Este es el panorama desde otro de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, el puente internacional Atanasio Girardot, tras el cierre por parte de las autoridades venezolanas. pic.twitter.com/CBrTs75h6w — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2024

Otro drama se da en el puente Francisco de Paula Santander. Hasta ahí llegaron conductores del transporte escolar fronterizo a recoger a cerca de mil estudiantes que viven en Venezuela y estudian en colegios de Cúcuta. Sin embargo, les tocó regresarse con sus vehículos vacíos, los menores quedaron represados en territorio venezolano.

#NorteDeSantander | Así se encuentra a esta hora el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Táchira con Norte de Santander. Algunas personas se acercan a hablar con la Guardia Venezolana para pedirles que se les permita el ingreso al vecino país, pero la respuesta es… pic.twitter.com/k8kxAxfIpJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2024

De momento, solo queda esperar, a que el próximo lunes 29 de julio se pueda volver a dar ese paso entre los dos países.